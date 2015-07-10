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Çadır kentten şampiyonluğa

Van'da 2011 yılında yaşanan depremler sonrası judoya çadır kentte başlayan Ejder Toktay Balkan Şampiyonu, kardeşi Davut ise Türkiye üçüncüsü oldu

Çadır kentten şampiyonluğa

Van'da 2011 yılında yaşanan depremler sonrası judoya çadır kentte başlayan Ejder Toktay Balkan Şampiyonu, kardeşi Davut ise Türkiye üçüncüsü oldu

10 Temmuz 2015 Cuma 13:59
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Çadır kentten şampiyonluğa

VAN - Van'da 2011 yılında yaşanan depremler sonrası judoya çadır kentte başlayan Ejder Toktay Balkan Şampiyonluğunu, kardeşi Davut ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judo Takımı sporcularından Toktay kardeşler, aynı gün farklı yerlerde katıldıkları yarışmalardan dereceyle döndü.

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 38 kilogramda mücadele eden 14 yaşındaki Ejder, rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu olurken, aynı gün Rize'deki Minikler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden kardeşi Davut ise bronz madalya kazandı.

Van'da 2011 yılında yaşanan depremlerde, judo antrenörü Rakip Arslan tarafından çadır kentten alınan kardeşler, o günden bu yana birçok başarıya imza attı.

Başarıya ulaşmak için çok çabaladığını belirten Toktay, "İl Emniyet Müdürlüğü servis imkanı sundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gerekli imkanları tanıdı. Hocamızı da harfiyen dinleyip çok çalışınca başarıyı yakaladık" dedi.

Kendisini örnek alan kardeşinin de bu spora başladığını vurgulayan Toktay, "O da judo çalışmalarına katıldı. Evde aramızda çalışarak antrenman yapıyorduk. Bildiklerimi ona öğrettim. Hedefim, Avrupa Şampiyonu olup, dünya şampiyonluğu için yarışmak ve sonrasında da olimpiyatlara gidebilmek" diye konuştu.

Judo Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'sü olan Davut Toktay ise ağabeyinin başarılarını yakalamak istediğini aktardı.

Toktay, önümüzdeki süreçte yurt dışında mücadele etmek istediğini vurgulayarak, "Judoyu çok seviyorum. Spor lisesini okumayı, beden eğitimi öğretmeni olmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

'İkisi de göğsümüzü kabarttı'

Çadır kentteki çocukların judoda başarılı olmasını sağlayan antrenör Rakip Arslan ise ilk olarak çocuklar üzerindeki korku psikolojisini ortadan kaldırdığını kaydetti.

Bölgede yaşayan çocukların son derece azimli olduğuna işaret eden Arslan, şunları söyledi:

"Ejder ve Davut'un ikisi de alt sıklet olduğu için aynı gün farklı yerlerde yarıştılar. Bir yandan Sırbistan'dan diğer yandan Rize'den gelecek haberi bekliyorduk. İkisi de aldıkları derecelerle göğsümüzü kabarttı. Özellikle çadır kentten çıkan sporcularımızın ülkemizin bayrağını uluslararası yarışmada dalgalandırması çok önemli."

İnşaat işlerinde çalışarak çocuklarının sporda iyi yerlere gelmesini sağlayan baba Esat Toktay da ilk başlarda çocuklarının judoyla ilgilenmesini engellemeye çalıştığını söyledi.

Çocuklarının her geçen gün yeni başarılara imza attığını ifade eden Toktay, "Ejder ve Davut, evi ödülle doldurdu. Çok çalışıyorlar. Bazen evin bir odasında saatlerce antrenman yapıyorlar. Tek isteğim yaptıkları sporla geleceklerini kurtarabilmeleri. Onların başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 12:12
Anahtar Kelimeler:
şampiyonlukönce Vatan
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