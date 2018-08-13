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Buz pistlerinin ihtiyar delikanlısı

Buz pateni sporuyla 10 yıldır profesyonel olarak ilgilenen 68 yaşındaki Hasan Günay, performansıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Buz pistlerinin ihtiyar delikanlısı

Buz pateni sporuyla 10 yıldır profesyonel olarak ilgilenen 68 yaşındaki Hasan Günay, performansıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:27
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Buz pistlerinin ihtiyar delikanlısı

İlerleyen yaşına rağmen buz pistinde sergilediği performansıyla görenleri kendisine hayran bırakan Hasan Günay, ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle başarısını taçlandırıyor.

Binbaşı rütbesinden emekli olduktan sonra birçok şirkette üst düzey yöneticilik yapan ve bugün serbest meslekle uğraşan Hasan Günay, televizyon kanalındaki buz pateni yarışmalarını izleyen annesinin teşvikiyle bu spora başladı.

İlk kez bir alışveriş merkezindeki buz pistine giderek deneme yapan ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle yeterince zaman ayıramayan Günay, 2007 yılında Kartalkaya'dan dönerken Kocaeli'deki bir buz pistinde deneme amaçlı kaydı.

Bir süre buradaki kurslara katılan Günay, 53 yaşında başladığı bu spor branşında kendisini günden güne geliştirdi. Uzun yıllar kayak sporu da yapan Hasan Günay, büyük keyif aldığı puz pateni ile profesyonel anlamda 10 yıldır ilgileniyor.

Kaymaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi'nde devam eden Günay'ın, Türkiye Buz Paneti Federasyonu tarafından 13-15 Ocak 2017'de Ankara'da düzenlenen Yetişkinler Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birinciliği, Almanya Paten Birliği tarafından 21 Mayıs 2017'de düzenlenen Uluslararası Yetişkin Buz Pateni Yarışması'nda üçüncülük ve Macaristan Ulusal Buz Pateni Federasyonu'nca 7-8 Nisan'da 2018'de Miskolc'ta düzenlenen Avas Cup'ta, ikincilik dereceleri bulunuyor.

Son bir yıldır Çek hocası Jan Wesley ile çalışmalara devam eden Günay, haftanın dört günü antrenman yapıyor.

Gelecek yıl mayıs ayında Almanya'da yapılacak yarışmada birinciliği hedefleyen Günay, bu yarışmada "Samanyolu" şarkısı eşliğinde kaymayı planlıyor.

"Yaşı hiçbir zaman sorun etmiyorum"

Hayatının her döneminde sporla ilgilenen Günay, "Başarılı olmaya çalışıyorum. Yaşı hiçbir zaman sorun etmiyorum. Serbest meslek ile uğraşıyorum. Hafta içi öğle saatlerinde antrenman yapabiliyorum. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri işimin başında oluyorum." dedi.

Buz pateninde ilk etapta denge sorunu yaşanabildiğini, bu nedenle de zorluk çekildiğini ifade eden Günay, sözlerine şöyle devam etti:

"Hocanın nezaretinde her hareketi yaparsanız, hareketler arka arkaya geliyor. Bu sporu yapacak kişilerin mutlaka bir hoca ile çalışması lazım. Tek başına olursa olmaz. Çünkü hoca bir hareketi yaptırıyor, ardından onu bir başka harekete bağlıyor. Uzun süre çalışmak icap ediyor. Her şeyden önce nankör bir spor değil. Çok da zor bir spor değil. Tutkuyla yapılan bir spor. Müzikle bu sporu birleştiriyorsunuz, zevk tarafı çok fazla. Türkiye'de son yıllarda iyi yetişen sporcular ve hocalarımız var. İleride çok büyük derecelerin Türkiye'ye geleceğine inanıyorum."

Jan Wesley de Günay'ın performansının çok iyi olduğunu, yaşının ise problem olmadığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hasan GünayBuz PistleriBuz PistiBuz Pateni
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