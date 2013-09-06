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Büyükşehirlerde bina altına fırın açılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemesiyle, nüfusu 100 binin üzerinde olan yerlerde fırınlar müstakil olacak.

Büyükşehirlerde bina altına fırın açılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemesiyle, nüfusu 100 binin üzerinde olan yerlerde fırınlar müstakil olacak.

06 Eylül 2013 Cuma 13:16
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Büyükşehirlerde bina altına fırın açılamayacak
ANKARA 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemesiyle, nüfusu 100 binin üzerinde olan yerlerde fırınlar müstakil olacak. Daha az nüfusa sahip yerlerde ise zemine fırın ve tandır yapılabilmesi için binada oturanların oybirliğiyle kararı gerekecek.

Bakanlık tarafından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikle, yangın olasılığının azaltılması, ısı değişimin binanın taşıyıcı sistemlerine zarar vermemesi, gerekli teknik koşulların sağlanması amacıyla fırınlara yeni standartlar getirilecek.

Bu kapsamda, nüfusu 100 binin üzerinde olan yerlerde bina altlarına fırın yapılamayacak, fırınlar müstakil olacak. Nüfusu bu sayının altında kalan yerlerde ise zemine fırın ve tandır yapılabilmesi için binada oturanların oybirliğiyle kararı gerekecek.

Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır ocakları, zemin katı iş yeri olarak kullanılan binalarda açılabilecek.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 13:18
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Büyükşehirlerde Bina Altına Fırın Açılamayacak
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