Perakende sektörünün öncülerinden olan Migros, müşteri odaklı çalışmaları ile müşterilerine her zaman istediğini sunmayı başarmaktadır. Özellikle son dönemde teknolojik alanda yapılan yatırımlar ile beraber sizler de alışveriş yapacağınız zaman onlarca fırsattan yararlanabilirsiniz. Özellikle Migroskop bültenleri sayesinde yapacağınız incelemeler ile haftanın en avantajlı ürünlerinden haberdar olabilirsiniz. Avantajlı ürünlere sahip olmanın en kolay yollarından bir tanesi olarak görülen Migroskop bültenlerine Migros mağazalarından ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Eğer bu bültenleri almak için fazla boş vaktiniz yoksa internet üzerinden de bu bültenlere ulaşabilirsiniz. Siz de haftalık bültenlere göz atmak istediğinizde sitemizde haftanın avantajlı ürünlerine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Migros kampanyalarını düzenli olarak günceller. Bir haftaya ait olan kampanyalar bitmeden önce sonraki haftanın kampanyaları ve indirimleri belirlenmektedir. Kampanya haftası geldiği zaman bu ürünler yeni broşürler ile beraber Migros müşterilerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca Migros, en çok ihtiyaç duyulan ürünler için de yine kendi müşterilerine büyük indirimler sunmaktadır. Eğer alışveriş yapmadan önce bu kataloglara göz atacak olursanız aradığınız indirimli ürünleri de bulmuş olacaksınız. Kataloglarda belirtilen kampanyalar ve indirimler belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Bu tarihlerden sonra ise indirimler sona ermektedir. Bu nedenle indirimlerden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmalı ve size en yakın Migros satış noktalarına gitmelisiniz.

Migros gibi Carrefoursa mağazaları da Türkiye’nin en çok tercih edilen perakende satış noktalarından bir tanesidir. Son yıllarda yaptığı yatırımlar ve teknolojik alandaki gelişmeler ile Carrefoursa, müşterilerine en iyisini sunmayı amaçlamaktadır. Eğer aradığınız kampanyaları Migros mağazalarında bulamazsanız siz de Carrefoursa mağazalarına göz atabilirsiniz. Carrefoursa mağazaları da tıpkı diğer mağazalar gibi haftalık olarak satışa sunduğu ürünlerde indirimler ve kampanyalar yapmaktadır. Bu avantajlara ise Carrefoursa kataloglarından ulaşabiliyorsunuz. Bu katalogları tüm Carrefoursa mağazalarında bulmanız mümkün. Dilerseniz internet üzerinden de bu kataloglara kolayca ulaşabilirsiniz. Kataloglar haftalık olarak güncellendiği için yeni kataloglar haftalık olarak internete eklenmektedir. Dilerseniz internet üzerinden bu kataloglara ulaşabilirsiniz. Bu sayede kampanyaları kaçırmamış olacaksınız. Siz de tüm bunlar ve daha fazlası için Carrefoursa kataloglarına göz atmalısınız.