Alışveriş yaparken artık siz de onlarca para harcamak zorunda değilsiniz! Son yılların en popüler perakende satış mağazaları yaptıkları indirimler ve kampanyalar ile ucuzluğu arayan müşterilerine en iyisini sunmayı başarıyor. Nerede olursanız olun siz de size en yakın Kipa marketlere giderek indirimlerden yararlanabilirsiniz. Üstelik Kipa marketlere gitmeden indirimlerden ve kampanyalardan haberdar olmak isterseniz bunun için internet sitemizi ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Tüm perakende marketlerin aktüel katalogları sitemizde bulunmaktadır. Bu kataloglar sayesinde marketlerdeki indirimleri yakından takip edebilecek ve sizi ilgilendiren indirimler söz konusu olduğunda bunlardan yararlanabileceksiniz. Siz de tüm bunlar için sizlere ücretsiz olarak sunulan Kipa aktüel kataloglarına göz atmalısınız.

Migros, her geçen gün büyüyen yapısı ile müşterilerine en iyisini sunmayı hedeflemekte ve bunun için de ürünlerini düzenli olarak yenilemektedir. Ayrıca haftanın belirli günlerde belirli ürünlerde indirim ve kampanyalar uygulanmaktadır. Migros marketlerine sık sık giden birisiyseniz Migros tarafından dağıtılan ürün kataloglarını alarak hangi haftalarda hangi ürünlerin indirime gireceğini kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu kataloglarda yeni satışa sunulacak olan ürünler de belirtilmektedir. Bu sayede birçok kişiden önce satılacak olan ürünlerden haberdar olabilir ve stoklar tükenmeden önce siz de bu ürünleri Migros marketlerinden temin edebilirsiniz. Eğer bu katalogları Migros marketlere giderek alacak kadar zamanınız yoksa bu durumda internet üzerinden de Migroskop kataloglarına ulaşabilirsiniz.

Kipa ve Migros, müşterileri için düzenli olarak yeni ürünleri marketlerinde satışa sunmaktadır. Her hafta satışa sunulacak olan ürünler için özel kataloglar basılarak bu kataloglar market müşterilerine dağıtılmaktadır. Eğer sık sık alışverişe çıkan birisiyseniz ve kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız siz de bu kataloglara kesinlikle göz atmalısınız. Kataloglarda belirtilen tüm ürünler belirtilen haftada mağazalarda satışa çıkartılır. Ayrıca o haftaya özel olarak seçilen ürünlerde de yine belirli oranda indirim yapılmaktadır. Eğer büyük indirimlerden ve kampanyalardan yararlanmak isterseniz yapacağınız tek şey kampanyaların uygulandığı haftada size en yakın Kipa ve Migros marketlere gitmek olacaktır. Bu sayede siz de istediğiniz sonucu elde edecek ve paranızın büyük bir kısmını cebinize koyarak alışveriş yapacaksınız.