Bursa'da zincirleme trafik kazası

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Bursa'nınKaracabey ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi.

Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, Bursa-Karacabey karayolunun 58. kilometresinde Adnan Çiçek idaresindeki 34 UDL 42 plakalı otomobille çarpışan Feyzullah Bozdeveci'nin (65) kullandığı 10 P 4840 plakalı otomobilin, karşı şeride geçerek Basri Bahtiyar yönetimindeki 16 Z 2952 plakalı otomobille çarpıştığı tespit edildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren, sürücü Feyzullah Bozdeveci ve aynı araçta bulunan Hatice Önbaş (45) ile 16 Z 2952 plakalı otomobildeki Bahriye Bahtiyar (55) ve Hakan Bahtiyar'a (7) ait olduğu belirlenen cesetler, Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sürücü Basri Bahtiyar, Şerif Bahtiyar ve Meral Bozdeveci olduğu saptandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Adnan Çiçek'in kullandığı araçtaki 5 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.