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Bursa'da küçük piyanistler, yeteneklerini sergiledi

3. Bursa Kent Piyano Günleri'ne katılan 420 küçük piyanist, çaldıkları eserlerle beğeni topladı

Bursa'da küçük piyanistler, yeteneklerini sergiledi

3. Bursa Kent Piyano Günleri'ne katılan 420 küçük piyanist, çaldıkları eserlerle beğeni topladı

05 Mayıs 2012 Cumartesi 19:10
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Bursa'da küçük piyanistler, yeteneklerini sergiledi

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen 3. Bursa Kent Piyano Günleri, 420 küçük piyanistin katılımıyla başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu ve Dünya Müzik Derneği'nin (DMD) işbirliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen Kent Piyano Günleri'nin üçüncüsüne, 420 küçük piyanist katıldı.
Piyano eğitimi alan 5-15 yaş arasındaki öğrencilerin sırayla piyanonun başına oturarak yeteneklerini sergiledikleri organizasyonda, küçük piyanistler çaldıkları eserlerle beğeni topladı.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, kent konseyi olarak hep ilkleri yaptıklarını belirterek, ''420 küçük piyanistin gösterileri bir rekordur. Şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı koymaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en güçlü kent konseyi olarak çocuklarımızın her konuda gelişimi için çalışıyoruz'' dedi.
DMD Başkanı Serdar Alnıaçık ise Bursa'da çok sesli müziğe olan ilgiyi artırmayı amaçladıklarını kaydederek, piyano günlerini geleneksel hale getirdiklerini ifade etti.
Program kapsamında DMD Çok Sesli Çocuk Korosu da konser verdi. Konserin sonunda küçük piyanistlere ve eğitmenlerine, teşekkür belgeleri verildi.
Piyano günleri, yarın sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 11:12
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Bursada Küçük PiyanistlerYeteneklerini Sergiledi
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