Burnuyla kitap yazıyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, burnuyla kullandığı bilgisayarda, engellilerin toplumsal hayatta yaşadığı sıkıntıları anlatan kitap yazmayı başardı.



Anne Hatice Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumda oksijensiz kalması nedeniyle "serebral palsi" hastası olarak dünyaya gelen ve bugün 34 yaşında olan oğullarının kendilerinden bilgisayar istediğini söyledi.



Ellerini kullanamadığı için önce bu duruma şaşırdıklarını, üzülmemesi için talebini yerine getirdiklerini ifade eden Erol, ancak bilgisayarı kullanabileceğine hiç kimsenin ihtimal vermediğini belirtti.



İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden 2 yıllık halkla ilişkiler ile 4 yıllık işletme bölümlerini tamamlayarak büyük bir azim örneği sergileyen oğullarının, bilgisayarı kullanmak için de kendince farklı bir metot geliştirdiğini ifade eden Hatice Erol, şunları kaydetti:



"Mustafa, kitap okumayı çok seviyor. Bugüne kadar 400'e yakın kitap, ansiklopedi ve roman okudu. Bunun yanı sıra kitap yazmaya da çok heves etti ve bilgisayar istedi. Bilgisayarı 'üzülmesin' diye aldık. Biz dahil hiç kimse kullanabileceğine ihtimal vermiyordu. Azmetti ve herkesi hayrette bırakacak şekilde burnuyla klavyenin tuşlarını kullanmaya başladı. Bugüne kadar 3 yılda yaklaşık 200 sayfalık kitap yazdı. Ellerini kullanamayan oğlumuzun bu azmi herkesi şaşırttı."



"Topluma örnek olacağını düşünüyoruz"



Mustafa Erol'un babası Mehmet Emin Erol ise oğullarının kitabında, engelli olması nedeniyle toplumsal hayatta yaşadığı sıkıntılardan söz ettiğini aktardı.



Oğlunun aynı zamanda topluma mesaj vermeye çalıştığını da ifade eden Erol, "Kitabın çok az bir kısmı kaldı. Oğlumuz kitabında, 'Ben engelli halimde kitap yazabiliyorken, sağlıklı insanlar daha fazla şeyler yapabilir' mesajını vermeye çalışıyor. 3 yılda 200 sayfa yazdı ve az bir kısım kaldı. Tamamlanmasının ardından bastıracağız. Kitabın topluma örnek olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



