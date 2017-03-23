Burçlarına göre yeni nesil erkek oyuncular Oğlak, Kova ve Balık burcu

-OĞLAK BURCU-

BURAK ÖZÇİVİT

Güneş burcu: Oğlak

Ay burcu: Oğlak

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Güçlü dizleri ve iskelet yapısı ile dikkati çeker.

Belirli karekteristik özelliği:

Ay’ı Oğlak burcunda olduğundan; kendini “maddi yönden güvende” hissetmek ister. Maceraya atılmadan gelecek planlamak ve disiplinli bir şekilde yaşamaktan hoşlanır.

Merkür’ü Yay burcunda olması nedeni ile; zihinsel olarak bilgi ile beslendiğini söyleyebilirim. Geniş bir bilgi birikimi ve felsefi düşünceleri vardır.

Yabancı dillere yeteneklidir. Birden fazla dil öğrenebilir.

Bir filozof gibi de konuşabilir. Geniş bir vizyona sahiptir.

Din, yabancı kültürler üzerine fikir yürütebilir. Araştırma yapabilir. Gelişmiş bir adalet anlayışı vardır.

Bazen alaycı sözleri nedeniyle, sosyal çevresinde iletişim kaynaklı sorunlar yaşayabilir.

Mars’ı Kova’da olması; onun sıra dışı, marjinal sporlara ilgi duyabileceğini gösteriyor. Sıra dışı bir cesareti vardır.

Dövüş sporları judo, aikido gibi faaliyetlere de ilgi duyar.

Teknolojik savaşların yapıldığı bilgisayar oyunları da ona göredir.

Venüs’ Kova burcunda olmasından dolayı; ikili ilişkilerinde özgürlükten yanadır.

Farklı, asi ve marjinal duruşlu kadınlara doğru çekilirler.

Kıskanılmaktan, kıskaca alınmaktan hiç hoşlanmaz.

Sıra dışı sanattan ve farklı olandan hoşlanır.

Bir şeyleri keşfetmek, farklı olanı denemek onu mutlu eder.

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-KOVA BURCU-

İBRAHİM ÇELİKKOL

Güneş burcu: Kova

Ay burcu: Akrep

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği:

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Kova burcunda olmasından dolayı; “Özgür ruh” onu en iyi anlatan anahtar cümledir. Farklıdır. Sıra dışı bir kişiliktir.

Ay Akrep olduğundan oldukça kinci olduğunu ve asla kendisine yapılan bir kötülüğü unutmadığını söyleyebilirim.

Sezgileri çok güçlüdür ve bir ortamda hemen oranın havasını sünger gibi çekeceğinden, ne olup bittiğini bilir.

Merkür’ü Oğlak burcunda olmasından dolayı, sözlerinde mesafelidir. Çevresinde onunla iletişim kuranlar, onu “soğuk” olarak algılayabilir.

İz bırakan “kalıcı sözler” edebilir. Bazen sert konuşabilir.

Mars’ı Terazi’de olduğundan, pek kavga ortamına girmeyi sevmez. Sorunları diplomatik yöntemle çözmeyi tercih eder. Doğuştan bir “hak hukuk” savaşçısıdır.

Venüs Oğlak ile ikili ilişkilerinde biraz mesafelidir. Genelde soğuk olduğu düşünülebilir. Fakat bir kere sevdi mi, o sevgi kalıcı olur.

Ciddi, sistemli ve mesafeli olan kadınlara doğru çekilir.

Maddi değeri olan nesneler hayatında önemlidir. Hayatında maddi güvence olarak, “parayı” görür.

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-BALIK BURCU-

NEJAT İŞLER

Güneş burcu: Balık

Ay burcu: Başak

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Buğulu gözleri

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Balık burcunda olduğundan; romantik ve duygusal bir yapıya sahiptir. Yardım severdir, başkaları için kendini feda edebilecek bir yapıya sahiptir. Çift karakterlidir. Bir gün “iyi” iken, birden ruh hali değişebilir.

Ay’ı Başak burcunda olduğundan; ayrıntıya önem verir. Mükemmellikten hoşlandığından, işlerinde son derece titiz çalışır.

En ufak detayı gözden kaçırmaz. Bir şeyleri tekrar, tekrar yapmak; onu sıkmaz.

Temiz ve titizliği ile dikkatleri çeker. Dağınık ortamlardan hoşlanmaz.

Merkür Koç’ta olduğundan; zihinsel olarak sabırsızdır. Her şeyi merak edebilir. Sözlerinde cesurdur. Sonunu düşünmeden sözler sarf edebilir. Pişman olabileceği davranışlarda bulunabilir.

Mars’ı Boğa burcunda zararlıdır. İlgilendiği aktivitede azimle çalışır.. Aşırı seks dürtüsü ve sahip çıkma duygusunu çok kuvvetli ifade edebilir. Enerji seviyesi oldukça yüksektir.

Agresif durumunu kontrol altına alamazsa çevresinde ki kişilere saldırgan olmaktan ziyade yüksek sesle azarlayabilir. Bu yüzden çoğu zaman duygusal ve profesyonel ilişkisi zedelenebilir.

Venüs’ü Koç burcunda olduğundan; “ilk bakışta aşık” olabilir.

Aşk için çok çabuk karar verebilir. Bazen aceleci davranışları sonradan pişman olmasına neden olabilir.

Hareketli, çocuksu, heyecanlı ve meraklı cıvıl, cıvıl kadınlara doğru çekilir.

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