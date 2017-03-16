Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90482
ALTIN
143.378
DOLAR
3.6420
STERLIN
4.4680
EURO
3.9077
Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi
Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi
Atletizmde 'yürüyüş' zamanı
Atletizmde 'yürüyüş' zamanı
"Moralliyiz"
"Moralliyiz"
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u

Burçlarına göre erkek oyuncular

Gazetemizin başarılı astroloğu Özlem Çetinkaya Yılmaz, erkek oyuncuları burçlarına göre analiz etti. Merakla takip ettiğiniz yazı dizimiz devam ediyor

Burçlarına göre erkek oyuncular

Gazetemizin başarılı astroloğu Özlem Çetinkaya Yılmaz, erkek oyuncuları burçlarına göre analiz etti. Merakla takip ettiğiniz yazı dizimiz devam ediyor

16 Mart 2017 Perşembe 13:33
20 Okunma
Burçlarına göre erkek oyuncular

-TERAZİ BURCU-

ENGİN ÖZTÜRK

Güneş burcu: Terazi

Ay burcu: Aslan

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: 

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Terazi burcunda olduğundan; son derece uyumlu,  dengeli, kendinden çok karşısında ki kişiyi düşünen bir yapısı vardır.

Başkalarının haklarına saygı duyar. İkili ilişkilere önem veren, “ben yerine  biz” diyen biridir.

Doğuştan bir sanatçıdır. Estetik ve zarafet ondan sorulur.

Ay’ı Aslan burcunda olduğundan; sahne ve spot ışıkları, sanat ve yaratıcılıkla ilgilenmek; Engin Öztürk’ü duygusal olarak besler. Başkalarını ve kendini motive etmek ve eğlenmek onun başlıca keyif aldığı konulardandır. 

Organizasyona özel bir becerisi vardır.

Arkadaşları ve çevresi tarafından yaptıklarının onay görmesi ve takdir edilmek onun için çok önemlidir. Takdir edilmekten duygusal olarak beslenir.

Merkür’ü de Terazi burcunda olduğundan; doğuştan bir “diplomat” diyebilirim. İkili ilişkilerinde sözlü iletişim ustasıdır adeta. Bu gelişmiş özelliğini diplomaside de oldukça başarı ile kullanır.

Mars Oğlak olduğundan “gözü kara bir savaşçı” olabileceğini bilmek gerekir.  Sistemli bir şekilde strateji savaşlarında başarılı olur.

Son derece ciddidir. Keksin ve katı kuralları uğruna, ciddi savaşlar verebilir…

Venüs’ünün Akrep burcunda oluşu ona gizemli bir yapı verir. 

Güzelliği ile adeta büyüler.  

Aşklarını da tutku ile yaşar. Hayatının başka alanlarında son derece uyumlu olmakla birlikte; aşk söz konusu olduğunda oldukça hırslı olabilir. Sevdiklerini asla paylaşamaz ve sevgi konusunda derin aşk deneyimleri yaşayabilir. Tutku ile bağlanır. 

Gizemli cazibeli kadınlara doğru çekilir. Aşını tutku ile yaşar.

*****

-AKREP BURCU-

KIVAÇ TATLITUĞ

Güneş burcu: Akrep

Ay burcu: Oğlak

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: “Derin bakan gözleri” en belirgin özelliğidir. Renk önemli değildir akrep ve yükselen 

Akreplerin en belirgin özelliği  olan “derin bakışlar” Kıvanç Tatlıtuğ’da kendisini  net şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz.

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Akrep burcunda olduğundan gizemli ve çekici bir yapıya sahiptir. Son derece derin bir kişiliğe sahiptir. Karizmatiktir. 

Gizemli bir duruş sergiler. Her şeyini ortaya koymaz. Derin bir insandır.

Hisleri son derece kuvvetlidir. Çevresinde olup biteni, ona söylemeden bilir.

Ay’ı Kova’da olduğundan, özgürlüğüne, marjinal tavırlarına, sıra dışı ve bireysel hareketlerine kabul göstermek gerekir. Çünkü kendisinin duygusal beslendiği alan “özgür”lüğüdür…

Asi bir ruh hali vardır. Ancak bunu gösterecekse de başkalarının hayrına olduğu için yapacaktır. Hümanisttir. “İnsan sevgisi” ile beslenir.

Merkür’ü de Terazi burcunda olduğundan; doğuştan bir “diplomat” diyebilirim. İkili ilişkilerinde sözlü iletişim ustasıdır adeta. Bu gelişmiş özelliğini diplomaside de oldukça başarı ile kullanır.

Sözlü ifadelerinde bir adalet söz konusudur. Hak yemez. Saygılı konusur.

İkili ilişkilerinde, karşısında ki kişiyi şımartan bir konuşma yapısı vardır.

Mars Yay: Yurtdışında yaşamı mücadele ile geçebilir. Yabancı  ülkelerde rekabet sorunu yaşayabilir. Yüksek eğitim konusunda yaşamında bir “mücadele” söz konusu olmuş olabilir.

Seyahatlerde kazalar, sakarlıklar veya yaralanma gibi olaylar başına gelebilir.

Venüs’ Akrep burcunda oluşu kendisine; karşı konulmaz bir çekicilik verir. Karşı konulmaz bir karizmatik tarafı vardır.

Gizemli kadınlara doğru çekilir.

Aşkını tutku ile yaşar. “Ya benimsin, ya kara toprağın” şeklinde yaşar. Kışkançtır. Turkuludur.

Derin bir sevgi ile sevdiğinden; biten bir ilişkide de kolay, kolay ayrılamaz. 

*****

-YAY BURCU-

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Güneş burcu: Yay

Ay burcu: Başak

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: uzun bacakları ile dikkatleri çeker.

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Yay burcunda olduğundan; macera sever, neşeli bir yapıya sahiptir. Arkadaş canlısıdır. Geniş bir vizyona sahiptir. Hemen her konuda fikir sahibi olacak geniş bilgiye sahiptir.

Ay’ı Başak burcunda olduğundan; ayrıntıya önem verir. Mükemmellikten hoşlandığından, işlerinde son derece titiz çalışır. 

En ufak detayı gözden kaçırmaz. Bir şeyleri tekrar, tekrar yapmak; onu sıkmaz.

Temiz ve titizliği ile dikkatleri çeker. Dağınık ortamlardan hoşlanmaz. 

Merkür’ü Yay burcunda olması nedeni ile; zihinsel olarak bilgi ile beslendiğini söyleyebilirim. Geniş bir bilgi birikimi ve felsefi düşünceleri vardır. 

Din, yabancı kültürler üzerine fikir yürütebilir. Araştırma yapabilir. Gelişmiş bir adalet anlayışı vardır. 

Bazen alaycı sözleri nedeniyle, sosyal çevresinde iletişim kaynaklı  sorunlar yaşayabilir.

Mars’ı Başak burcunda yer aldığından; mükemmelliğe ulaşmak için inanılmaz efor harcayabilir. Bıkmadan usanmadan herhangi bir şey istediği  “mükemmel”  olana dek tekrar, tekrar yapabilir. Başladığı işleri başarı ile sonlandırır.

Venüs’ Kova burcunda olmasından dolayı; ikili ilişkilerinde özgürlükten yanadır. 

Sıradışı, farklı olan kadınlara doğru çekilir.

İkili ilişkisini “özgür” yaşamayı sever.

Kıskanılmaktan, kıskaca alınmaktan hiç hoşlanmaz.

Sıra dışı sanattan ve farklı olandan hoşlanır. 

Bir şeyleri keşfetmek, farklı olanı denemek onu mutlu eder.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.03.2017 13:36
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesiözlem çetinkaya Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemşire annenin en zor görevi
Hemşire annenin en zor görevi
Organlarıyla 3 hastaya umut olacak
Organlarıyla 3 hastaya umut olacak
Çanakkale tarihi yarım asırlık okulda yaşatılıyor
Çanakkale tarihi yarım asırlık okulda yaşatılıyor
'Kuyu'nun tedavisi devam ediyor
'Kuyu'nun tedavisi devam ediyor
Atatürk'ün tümenine karargah olan köy bayraklarıyla gururlanıyor
Atatürk'ün tümenine karargah olan köy bayraklarıyla gururlanıyor
Sahiplendiği engelli kediyi Belçika'ya götürecek
Sahiplendiği engelli kediyi Belçika'ya götürecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ