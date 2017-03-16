Burçlarına göre erkek oyuncular

-TERAZİ BURCU-

ENGİN ÖZTÜRK

Güneş burcu: Terazi

Ay burcu: Aslan

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği:

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Terazi burcunda olduğundan; son derece uyumlu, dengeli, kendinden çok karşısında ki kişiyi düşünen bir yapısı vardır.

Başkalarının haklarına saygı duyar. İkili ilişkilere önem veren, “ben yerine biz” diyen biridir.

Doğuştan bir sanatçıdır. Estetik ve zarafet ondan sorulur.

Ay’ı Aslan burcunda olduğundan; sahne ve spot ışıkları, sanat ve yaratıcılıkla ilgilenmek; Engin Öztürk’ü duygusal olarak besler. Başkalarını ve kendini motive etmek ve eğlenmek onun başlıca keyif aldığı konulardandır.

Organizasyona özel bir becerisi vardır.

Arkadaşları ve çevresi tarafından yaptıklarının onay görmesi ve takdir edilmek onun için çok önemlidir. Takdir edilmekten duygusal olarak beslenir.

Merkür’ü de Terazi burcunda olduğundan; doğuştan bir “diplomat” diyebilirim. İkili ilişkilerinde sözlü iletişim ustasıdır adeta. Bu gelişmiş özelliğini diplomaside de oldukça başarı ile kullanır.

Mars Oğlak olduğundan “gözü kara bir savaşçı” olabileceğini bilmek gerekir. Sistemli bir şekilde strateji savaşlarında başarılı olur.

Son derece ciddidir. Keksin ve katı kuralları uğruna, ciddi savaşlar verebilir…

Venüs’ünün Akrep burcunda oluşu ona gizemli bir yapı verir.

Güzelliği ile adeta büyüler.

Aşklarını da tutku ile yaşar. Hayatının başka alanlarında son derece uyumlu olmakla birlikte; aşk söz konusu olduğunda oldukça hırslı olabilir. Sevdiklerini asla paylaşamaz ve sevgi konusunda derin aşk deneyimleri yaşayabilir. Tutku ile bağlanır.

Gizemli cazibeli kadınlara doğru çekilir. Aşını tutku ile yaşar.

*****

-AKREP BURCU-

KIVAÇ TATLITUĞ

Güneş burcu: Akrep

Ay burcu: Oğlak

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: “Derin bakan gözleri” en belirgin özelliğidir. Renk önemli değildir akrep ve yükselen

Akreplerin en belirgin özelliği olan “derin bakışlar” Kıvanç Tatlıtuğ’da kendisini net şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz.

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Akrep burcunda olduğundan gizemli ve çekici bir yapıya sahiptir. Son derece derin bir kişiliğe sahiptir. Karizmatiktir.

Gizemli bir duruş sergiler. Her şeyini ortaya koymaz. Derin bir insandır.

Hisleri son derece kuvvetlidir. Çevresinde olup biteni, ona söylemeden bilir.

Ay’ı Kova’da olduğundan, özgürlüğüne, marjinal tavırlarına, sıra dışı ve bireysel hareketlerine kabul göstermek gerekir. Çünkü kendisinin duygusal beslendiği alan “özgür”lüğüdür…

Asi bir ruh hali vardır. Ancak bunu gösterecekse de başkalarının hayrına olduğu için yapacaktır. Hümanisttir. “İnsan sevgisi” ile beslenir.

Merkür’ü de Terazi burcunda olduğundan; doğuştan bir “diplomat” diyebilirim. İkili ilişkilerinde sözlü iletişim ustasıdır adeta. Bu gelişmiş özelliğini diplomaside de oldukça başarı ile kullanır.

Sözlü ifadelerinde bir adalet söz konusudur. Hak yemez. Saygılı konusur.

İkili ilişkilerinde, karşısında ki kişiyi şımartan bir konuşma yapısı vardır.

Mars Yay: Yurtdışında yaşamı mücadele ile geçebilir. Yabancı ülkelerde rekabet sorunu yaşayabilir. Yüksek eğitim konusunda yaşamında bir “mücadele” söz konusu olmuş olabilir.

Seyahatlerde kazalar, sakarlıklar veya yaralanma gibi olaylar başına gelebilir.

Venüs’ Akrep burcunda oluşu kendisine; karşı konulmaz bir çekicilik verir. Karşı konulmaz bir karizmatik tarafı vardır.

Gizemli kadınlara doğru çekilir.

Aşkını tutku ile yaşar. “Ya benimsin, ya kara toprağın” şeklinde yaşar. Kışkançtır. Turkuludur.

Derin bir sevgi ile sevdiğinden; biten bir ilişkide de kolay, kolay ayrılamaz.

*****

-YAY BURCU-

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Güneş burcu: Yay

Ay burcu: Başak

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: uzun bacakları ile dikkatleri çeker.

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Yay burcunda olduğundan; macera sever, neşeli bir yapıya sahiptir. Arkadaş canlısıdır. Geniş bir vizyona sahiptir. Hemen her konuda fikir sahibi olacak geniş bilgiye sahiptir.

Ay’ı Başak burcunda olduğundan; ayrıntıya önem verir. Mükemmellikten hoşlandığından, işlerinde son derece titiz çalışır.

En ufak detayı gözden kaçırmaz. Bir şeyleri tekrar, tekrar yapmak; onu sıkmaz.

Temiz ve titizliği ile dikkatleri çeker. Dağınık ortamlardan hoşlanmaz.

Merkür’ü Yay burcunda olması nedeni ile; zihinsel olarak bilgi ile beslendiğini söyleyebilirim. Geniş bir bilgi birikimi ve felsefi düşünceleri vardır.

Din, yabancı kültürler üzerine fikir yürütebilir. Araştırma yapabilir. Gelişmiş bir adalet anlayışı vardır.

Bazen alaycı sözleri nedeniyle, sosyal çevresinde iletişim kaynaklı sorunlar yaşayabilir.

Mars’ı Başak burcunda yer aldığından; mükemmelliğe ulaşmak için inanılmaz efor harcayabilir. Bıkmadan usanmadan herhangi bir şey istediği “mükemmel” olana dek tekrar, tekrar yapabilir. Başladığı işleri başarı ile sonlandırır.

Venüs’ Kova burcunda olmasından dolayı; ikili ilişkilerinde özgürlükten yanadır.

Sıradışı, farklı olan kadınlara doğru çekilir.

İkili ilişkisini “özgür” yaşamayı sever.

Kıskanılmaktan, kıskaca alınmaktan hiç hoşlanmaz.

Sıra dışı sanattan ve farklı olandan hoşlanır.

Bir şeyleri keşfetmek, farklı olanı denemek onu mutlu eder.