Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

Hazırlayan: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

Aslında burçlara göre AŞK dediğimiz zaman astrolojide yanlış bir şey yapılıyor. Çünkü “burç” demek; siz doğarken Güneş hangi takım yıldızının önünden geçiyordu demek.

Yani burç demek = doğum haritamızda ki Güneş demektir.

Güneş ise bizim,

kimliğimizdir.

şuurlu ve mantıklı hareket eden

eril tarafımızdır.

Ay; nasıl duygusal ve içgüdüsel tarafımızı anlatıyorsa, Güneş’te bizim mantıklı ve şuurlu tarafımızı temsil eder.

Oysa “aşk” dendiğinde, biz insanlar VENÜS’ümüze göre severiz.

Venüs’ümüz Güneş’imizden bağımsız olarak, siz doğarken hangi burçta ise, sevdiğimiz şeyler Venüs’ün bulunduğu o burca göre çalışır.

Bu da kısaca toparlarsak;

VENÜS-KOÇ: “Şıpsevdi” sonunu düşünmeden başlayan aşklar.

VENÜS-BOĞA: Aşka giden yol, midesinden geçen aşık.

VENÜS-İKİZLER: Bol sohbetli, hemen her şeyden konuşan aşık.

VENÜS- YENGEÇ: Koruyup, kollayıp, besleyip, büyüten aşık.

VENÜS-ASLAN: Şımartan, sizi yerlere göklere sığdıramayan aşık.

VENÜS-BAŞAK: En mükemmeli yakalayana kadar, eleştiren aşık.

VENÜS-TERAZİ: “Ben” yerine; “biz” demeyi bilen adaletli ve centilmen aşık.

VENÜS-AKREP: Tutkulu, “ya hep, ya hiç” diyen aşık.

VENÜS-YAY: Macera sever, vizyonu geniş aşık.

VENÜS-OĞLAK: Sadık, disiplinli ve geleneksel aşık.

VENÜS-KOVA: Sıra dışı, marjinal “özgür ruhlu” aşık.

VENÜS-BALIK: Romantik, fedakar, kendini aşkı için “kurban” eden aşık.

Doğum haritalarınızda görebileceğiniz özelliklerden biri de erkeklerin/Venüs, kadınların/ Mars tipi, karşı cinsten hoşlandıklarıdır.

Bunlarla ilgili doğum haritalarımızda farklı burçlara denk gelen gezegenlerimizle ne tip bir bayandan veya ne tip bir erkek ile aşk yaşama potansiyelimizi görürüz.

Herkes doğarken (Doğum haritalarımızdan görebileceğiniz) Venüs belli bir burca düşer. Yani herkesin Venüs’ü, farklı burçtadır.

Burcunuz aynı olsa bile, Venüsleriniz farklı burçlarda olduğundan, AŞK hayatlarınız birbirinden farklılık gösterir.

Bu nedenle aslında Aşk konusunu inceleyeceksek; sadece Güneş değil, Venüs’ü asıl önemsememiz gerektiğini vurgulamalıyım.

Karşı cinsimiz için ise söz konusu olan seveceğimiz kişi; kadınlar için MARS, erkekler için VENÜS belirleyicidir.

Bir kadının Mars’ı eğer Koç burcunda ise, o sportmen, heyecanlı, sabırsız, atletik yapılı ve hayat boyu genç görünebilecek birine doğru çekilecektir. Oysa Mars’ı Oğlak burcuna düşen bir kadın, son derece katı kuralları olan, geleneklere bağlı, disiplinli, sadık bir iş adamına ve “olgun” görünüşlü bir partnere doğru çekilecektir.

Erkek’te ise Venüs’ü diyelim ki Aslan burcuna düştü. O zaman bu erkek, gösterişli, gür saçlı, yetenekli, sanatsal yönleri ve yaratıcılığı gelişmiş bir kadına doğru çekilecektir.

Oysa bu erkeğin Venüs’ü Yengeç ise eğer; o zaman bu kişi; anaç, koruyup, kollayan, besleyip büyüten, “korumacı” bir kadına doğru çekilecektir.

Bundan başka Venüs’ümüz de diğer gezegenler gibi retro oldukları dönemler vardır ve bu dönemlerde özellikle “eski aşklar” gündeme gelir.

Bu retro günlerde yarım kalan hikayeler karşımıza çıkar.

Venüs her 18 ayda bir retro oluşu ile ve yaklaşık 6 hafta veya 40 gün kadar retro durumda kalır.

Bu süreç, yeni aşklar için hiç uygun bir zaman olmamakla birlikte; geçmişte yaşanmış ama yarım kalmış aşklar için de fırsatlardır.

Evren size yarım kalmış, yürek yaralarınızı, düzeltmeniz için fırsat sunar veya yarım kalmış bir hikayeyi ya bitirmenizi, veya “bu aşkı yaşamamak bir hataydı!” diyorsanız, bunu yaşamanızı sağlar.

Ancak yine de bu retrolarda normal rutin giden aşk ilişkinizde gerileme görülebilir.

Venüs aynı zamanda para ve diplomasi demek olduğu için,

yatırımların değer kaybetmesi

diplomatik ilişkilerin bozulması gibi enerjilerde aktif olur.

Bu yıl yaşayacağımız 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında yaşanacak olan, bir Venüs retrosu var.

İşte bu tarihler arasında hepimiz için geçerli olan, eğer “yarım kalmış bir hikayemiz” varsa gündeme gelecektir.

Bu konuya ileride detaylı şekilde değineceğim.

Gelelim Aşk konusuna.

“Burçlara göre Aşk” demenin pek te doğru bir kavram olmadığını da böylelikle belirtmiş olmalıyım, (her ne kadar başlığı öyle atsam da).

Çünkü Astrolojide böyle yanlış bir kavram oluşmuş. Burçlara göre bir kimliğimiz vardır, ancak nasıl sevdiğimiz veya aşık olduğumuz söz konusu ise eğer konumuz; o zaman kişisel gezegenlerimizden Venüs’ümüzü incelemeliyiz.

Venüs’ümüzle sever

Merkür’ümüzle iletişim kurar ve

Mars’ımızla harekete geçeriz.

En azında astrolojinin hak ettiği düzeltmeleri yaparak bu konuya değinmeyi daha doğru buluyorum.

Koç

Koçların heyecanlı, enerjik, girişken aşkı…

Venüs’ü Koç olanlar; tipik birer “şıp sevdi”dirler. Hemen birini görür görmez aşık olduğunu hissederler. Yıldırım aşkına tutulanların, hemen gördüğü biri ile tanışmak isteyenlerin Venüs’ü Koç burcundadırlar.

Güneş Koç olanlar ise, aynı zamanda öncü ve ateş elementinden olduklarından dolayı, karakterleri sabırsız, cesur, atak ve girişken olduklarından dolayı, genelde ilk adımı atan kişiler olurlar.

Hem Güneş’i, hem Venüs’ü Koç olanların; evrenin “en hızlı aşıkları” olduklarını rahatlıkla görebiliriz.

Koç burcunu MARS gezegeni yönetir. Dolayısı ile aceleci, sabırsız dürtüleri bu gezegenden gelmektedir.

Bundan başka burcu Koç olup, Venüs’ü Boğa olan biri aşka adım atmakta daha ağır hareket edecektir. Sahiplenici tarafı daha ağır basar.

Güneş Koç ama Venüs İkizler olan biri ise, hızla gördüğü birine yaklaşır ancak aşk ilişkisini daha çok diolog üzerinden kurmak isteyecektir.

Böyle, böyle burcu Koç olsa bile Venüs’ü farklı, farklı burçlara düşeceğinden, aynı burç olupta aşk hayatlarında farklı farklı davrananların nedenini de anlamış oluruz.

Boğa

Boğa erkeğinin kalbine giden yol, midesinden geçer…

Boğa burçları ağır hareket ederler. Birini görüp beğense bile etraflıca düşünüp karar alması zaman alacaktır.

Yalnız bir kere aşık oldu mu; partnerini sahiplenecek, hatta biraz da sıkacaktır.

Venüs’ü Boğa burcunda olan biri partnerde ilk önce onun vereceği duygusal zevklere bakacaktır. Yani 5 duyusuna hitap edecek olan bir partner seçer.

Yani ilk önce, çok güzel yemek yapıyor olmalıdır. Bir Boğanın kalbine giden yol midesinden geçer çünkü.

Duyusal hazlarına da hitap etmelidir ayrıca. Kaliteli ve lüksten anlaması, böyle biri olması ayrıca çok önemlidir.

Bir Venüs Boğa böyle 5 duyusuna da hitap edecek birini bulduğunda ise, onu sıkı sıkıya sahiplenecek ve bir daha da ayrılmayacaktır.

Burcu Boğa ama Venüs örneğin Kova burcunda olan bir Boğa insanı ise, daha çok “özgür” ilişkiden yana olacak ve sıra dışı, orijinal olan bayana doğru çekilecektir.

Yani Güneş burcu huyu belirlerken, Venüs Aşk konusunda ki seçimleri belirleyecektir. Dolayısı ile bir kere daha şu burca göre aşk demenin, bir kere daha ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz.

İkizler

İkizler aşkı konuşur, konuşur, konuşur…

İkizler burcu (yani Güneş’i İkizler burcunda olanlar) değişken ve hava elementindendir. Dolayısı ile karakter ve kimlik olarak sürekli bir değişkenlik gösterecektir. Sabah beğendiğini akşam beğenmeyebilir.

Hızlıdır birini beğendiğinde zamana yaymaz. Hemen ilişki başlasın ister.

Venüs İkizler ise, entelektüel yanı güçlü, konuşkan, merak uyandıran bir bayana göre hemen çekilir. Eğer değişken bir enerjisi altında değilse, hemen ilişkiyi başlatmak ister. Genelde iletişim üzerinden gelişen bir aşk ilişkisi yaşamak ister, sürekli fikir alış verişinde bulunmaktan çok hoşlanır.

Ancak; birden “çok aşık” olduğunu düşünen, değişken İkizlerin bu aşka olan ilgisi, bir başkası dikkatini çekene kadardır.

Anında hemen diğer kişiyi merak ederse eğer, hemen yörüngesine dahil edecektir.

Bu nedenle bir ikizler partnerin karşısında, “hani geçen hafta çok aşıktın, ne oldu sana?” gibi sorular çok sorarsınız.

Ama Güneş’i İkizler burcu olup, örneğin Venüs’ü Akrep burcunda olan bir ikizler ile tanışırsanız, bu ilişki entelektüel başlayabilir ancak, tutkulu bir aşık olur.

Bu kişi sizi o kadar çok sahiplenir ki, değil bir başkasını merak etmek, sizi “sıkı sıkıya saracak”, aşk ilişkisini uçlarda yaşayan biri olarak, yaşantınıza renk katacaktır.

Yani konu “Aşk” ise eğer, Venüs asıl söz sahibidir…