BURÇLARA GÖRE AŞK -3

Hazırlayan: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

Aslında burçlara göre AŞK dediğimiz zaman astrolojide yanlış bir şey yapılıyor. Çünkü “burç” demek; siz doğarken Güneş hangi takım yıldızının önünden geçiyordu demek. Yani burç demek = doğum haritamızda ki Güneş demektir.

Güneş ise bizim,

• kimliğimizdir.

• şuurlu ve mantıklı hareket eden

• eril tarafımızdır.

Ay; nasıl duygusal ve içgüdüsel tarafımızı anlatıyorsa, Güneş’te bizim mantıklı ve şuurlu tarafımızı temsil eder. Oysa “aşk” dendiğinde, biz insanlar VENÜS’ümüze göre severiz. Venüs’ümüz Güneş’imizden bağımsız olarak, siz doğarken hangi burçta ise, sevdiğimiz şeyler Venüs’ün bulunduğu o burca göre çalışır. Bu da kısaca toparlarsak; VENÜS-KOÇ: “Şıpsevdi” sonunu düşünmeden başlayan aşklar. VENÜS-BOĞA: Aşka giden yol, midesinden geçen aşık. VENÜS-İKİZLER: Bol sohbetli, hemen her şeyden konuşan aşık. VENÜS- YENGEÇ: Koruyup, kollayıp, besleyip, büyüten aşık. VENÜS-ASLAN: Şımartan, sizi yerlere göklere sığdıramayan aşık. VENÜS-BAŞAK: En mükemmeli yakalayana kadar, eleştiren aşık. VENÜS-TERAZİ: “Ben” yerine; “biz” demeyi bilen adaletli ve centilmen aşık. VENÜS-AKREP: Tutkulu, “ya hep, ya hiç” diyen aşık. VENÜS-YAY: Macera sever, vizyonu geniş aşık. VENÜS-OĞLAK: Sadık, disiplinli ve geleneksel aşık. VENÜS-KOVA: Sıra dışı, marjinal “özgür ruhlu” aşık. VENÜS-BALIK: Romantik, fedakar, kendini aşkı için “kurban” eden aşık.

Doğum haritalarınızda görebileceğiniz özelliklerden biri de erkeklerin/Venüs, kadınların/ Mars tipi, karşı cinsten hoşlandıklarıdır. Bunlarla ilgili doğum haritalarımızda farklı burçlara denk gelen gezegenlerimizle ne tip bir bayandan veya ne tip bir erkek ile aşk yaşama potansiyelimizi görürüz. Herkes doğarken (Doğum haritalarımızdan görebileceğiniz) Venüs belli bir burca düşer. Yani herkesin Venüs’ü, farklı burçtadır. Burcunuz aynı olsa bile, Venüsleriniz farklı burçlarda olduğundan, AŞK hayatlarınız birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle aslında Aşk konusunu inceleyeceksek; sadece Güneş değil, Venüs’ü asıl önemsememiz gerektiğini vurgulamalıyım. Karşı cinsimiz için ise söz konusu olan seveceğimiz kişi; kadınlar için MARS, erkekler için VENÜS belirleyicidir. Bir kadının Mars’ı eğer Koç burcunda ise, o sportmen, heyecanlı, sabırsız, atletik yapılı ve hayat boyu genç görünebilecek birine doğru çekilecektir. Oysa Mars’ı Oğlak burcuna düşen bir kadın, son derece katı kuralları olan, geleneklere bağlı, disiplinli, sadık bir iş adamına ve “olgun” görünüşlü bir partnere doğru çekilecektir. Erkek’te ise Venüs’ü diyelim ki Aslan burcuna düştü. O zaman bu erkek, gösterişli, gür saçlı, yetenekli, sanatsal yönleri ve yaratıcılığı gelişmiş bir kadına doğru çekilecektir. Oysa bu erkeğin Venüs’ü Yengeç ise eğer; o zaman bu kişi; anaç, koruyup, kollayan, besleyip büyüten, “korumacı” bir kadına doğru çekilecektir. Bundan başka Venüs’ümüz de diğer gezegenler gibi retro oldukları dönemler vardır ve bu dönemlerde özellikle “eski aşklar” gündeme gelir. Bu retro günlerde yarım kalan hikayeler karşımıza çıkar. Venüs her 18 ayda bir retro oluşu ile ve yaklaşık 6 hafta veya 40 gün kadar retro durumda kalır. Bu süreç, yeni aşklar için hiç uygun bir zaman olmamakla birlikte; geçmişte yaşanmış ama yarım kalmış aşklar için de fırsatlardır. Evren size yarım kalmış, yürek yaralarınızı, düzeltmeniz için fırsat sunar veya yarım kalmış bir hikayeyi ya bitirmenizi, veya “bu aşkı yaşamamak bir hataydı!” diyorsanız, bunu yaşamanızı sağlar. Ancak yine de bu retrolarda normal rutin giden aşk ilişkinizde gerileme görülebilir.

Venüs aynı zamanda para ve diplomasi demek olduğu için,

• yatırımların değer kaybetmesi

• diplotik ilişkilerin bozulması gibi enerjilerde aktif olur.

Bu yıl yaşayacağımız 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında yaşanacak olan, bir Venüs retrosu var. İşte bu tarihler arasında hepimiz için geçerli olan, eğer “yarım kalmış bir hikayemiz” varsa gündeme gelecektir. Bu konuya ileride detaylı şekilde değineceğim.

Gelelim Aşk konusuna. “Burçlara göre Aşk” demenin pek te doğru bir kavram olmadığını da böylelikle belirtmiş olmalıyım, (her ne kadar başlığı öyle atsam da). Çünkü Astrolojide böyle yanlış bir kavram oluşmuş. Burçlara göre bir kimliğimiz vardır, ancak nasıl sevdiğimiz veya aşık olduğumuz söz konusu ise eğer konumuz; o zaman kişisel gezegenlerimizden Venüs’ümüzü incelemeliyiz.

• Venüs’ümüzle sever

• Merkür’ümüzle iletişim kurar ve

• Mars’ımızla harekete geçeriz.

En azında astrolojinin hak ettiği düzeltmeleri yaparak bu konuya değinmeyi daha doğru buluyorum.





TERAZİ

Romantik, nazik ve “eşitlikçi” Terazi aşkı…

En uyumlu, en nazik, en dengeli, en zarif aşıktır Terazi burcu insanı.

Kendinden önce mutlaka sizi düşünecektir. Hiçbir zaman “ben” demeyecek, hatta bazen aşırı derecede “biz” diyecektir.

Teraziler hava elementine ait öncü burçlardır. Dolayısı ile açık görüşlü ve girişken kişiler olurlar. Çekinmeden gelip, size sizi beğendiğini söyler.

Terazi burcunun yönetici gezegeni VENÜS’tür. Dolayısı ile bu burç için Venüs’ümüzle severiz diye, bir şey söyleyemiyorum, çünkü bu burcun yöneticisi zaten Venüs.

Kısaca Teraziler için en iyi aşıklar diyebiliriz.

Ama onlarında bir öyle bir böyle olan yanları Terazinin iki kefesi gibi adaleti sağlamak adına karşılaştıkları kararsızlıklardan olabilir.

Bu nedenle iki aşk arasında kalabilir. Ancak Terazi burçları diğer değişken burçlar gibi (İkizler, Başak, Yay ve Balık) bugün sevip, ertesi günü sevmeyen burçlardan değildir.

AKREP

Tutkulu Akrep erkeği…

Su grubuna ait Akrep burçları, son derece sabit burçlardır.

Gezegen Mars’ın yönetimindedir.

Onlar bir şeyi ya severler, ya nefret ederler.

“Akrep aşkı” hem çok derin duygu yoğunluğunun olduğu, hem de vazgeçilemez bir tutku ile yaşanan aşktır.

Akrep aşkları kolay bitmezler. Sabit karakterli olduklarından bir aşka başladı mı ömürlük sever.

Böylesine derin duygularla aşık olabilen bu akrep insanının Venüs’ü eğer Kova burcuna düştüyse bu kişi o zaman son derece “özgür” yaşanan aşklardan yana olacaktır.

Birakın sıkı, sıkıya tutku ile bir aşka bağlanmayı aksine tam tersi olarak “nefes” alabileceği özgürlüklerinin olacağı aşklar yaşamak isterler.

YAY

Yay aşkı, macera sever…

Ateş elementine ait yerinde duramayan değişken olan Yaylar, evrenin en “bekar” burçlarıdır.

Macera severler, sürekli yeni yerler, yeni mekanlar görmek adına gezmekten ya sürekli olan aşkları olmaz.

Yada gönlünün aşkını uzaklarda bulacağına inandığından sürekli onu aramakla zamanlarını geçirirler.

Birine aşık olduğu zaman, acaba bundan sonra ki mekanları göremeyecek mi, evlenirse artık yeni maceralara atılamayacak mı duygusu, bir Yay burcunu “bekar” kalmaya zorlar.

Evlendiklerinde ise, yeteri kadar gezmiş, görmüş ve artık macera duygusunu da iyice doyurmuştur.

Arkadaş delisidirler, çokta aşık olurlar, ancak aşk ciddiyete dönüştüğü zaman bir Yay için “korku çanları” çalacaktır.

Ancak değişken olduklarından bu tutumlarında da istikrarlı değildirler.

Yine de bir Yay insanı aşkı macera için yaşayabilir.

Sizi çok kolaylıkla bir “yaz aşkı” olarak görebilir.

Venüs’ü Oğlak burcuna düşen bir Yay insanı son derece maceracı olmakla birlikte diyelim yabancı bir ülkede seyahat esnasında yabancı bir ruhunun diğer yarısını buldu diyelim.

O yinede yabancı olmasına bakmadan, onun ne kadar geleneklere uygun bir eş olabileceğini soracaktır kendine.

Her ne kadar Yay insanı vizyonu geniş bir insan olsada iş sevmeye gelince tutucu davranacaktır.