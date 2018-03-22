BURÇLARA GÖRE AŞK -2

Hazırlayan: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

Aslında burçlara göre AŞK dediğimiz zaman astrolojide yanlış bir şey yapılıyor.

Çünkü “burç” demek; siz doğarken Güneş hangi takım yıldızının önünden geçiyordu demek.

Yani burç demek = doğum haritamızda ki Güneş demektir.

Güneş ise bizim,

kimliğimizdir.

şuurlu ve mantıklı hareket eden

eril tarafımızdır.

Ay; nasıl duygusal ve içgüdüsel tarafımızı anlatıyorsa, Güneş’te bizim mantıklı ve şuurlu tarafımızı temsil eder.

Oysa “aşk” dendiğinde, biz insanlar VENÜS’ümüze göre severiz.

Venüs’ümüz Güneş’imizden bağımsız olarak, siz doğarken hangi burçta ise, sevdiğimiz şeyler Venüs’ün bulunduğu o burca göre çalışır.

Bu da kısaca toparlarsak;

VENÜS-KOÇ: “Şıpsevdi” sonunu düşünmeden başlayan aşklar.

VENÜS-BOĞA: Aşka giden yol, midesinden geçen aşık.

VENÜS-İKİZLER: Bol sohbetli, hemen her şeyden konuşan aşık.

VENÜS- YENGEÇ: Koruyup, kollayıp, besleyip, büyüten aşık.

VENÜS-ASLAN: Şımartan, sizi yerlere göklere sığdıramayan aşık.

VENÜS-BAŞAK: En mükemmeli yakalayana kadar, eleştiren aşık.

VENÜS-TERAZİ: “Ben” yerine; “biz” demeyi bilen adaletli ve centilmen aşık.

VENÜS-AKREP: Tutkulu, “ya hep, ya hiç” diyen aşık.

VENÜS-YAY: Macera sever, vizyonu geniş aşık.

VENÜS-OĞLAK: Sadık, disiplinli ve geleneksel aşık.

VENÜS-KOVA: Sıra dışı, marjinal “özgür ruhlu” aşık.

VENÜS-BALIK: Romantik, fedakar, kendini aşkı için “kurban” eden aşık.

Doğum haritalarınızda görebileceğiniz özelliklerden biri de erkeklerin/Venüs, kadınların/ Mars tipi, karşı cinsten hoşlandıklarıdır.

Bunlarla ilgili doğum haritalarımızda farklı burçlara denk gelen gezegenlerimizle ne tip bir bayandan veya ne tip bir erkek ile aşk yaşama potansiyelimizi görürüz.

Herkes doğarken (Doğum haritalarımızdan görebileceğiniz) Venüs belli bir burca düşer. Yani herkesin Venüs’ü, farklı burçtadır.

Burcunuz aynı olsa bile, Venüsleriniz farklı burçlarda olduğundan, AŞK hayatlarınız birbirinden farklılık gösterir.

Bu nedenle aslında Aşk konusunu inceleyeceksek; sadece Güneş değil, Venüs’ü asıl önemsememiz gerektiğini vurgulamalıyım.

Karşı cinsimiz için ise söz konusu olan seveceğimiz kişi; kadınlar için MARS, erkekler için VENÜS belirleyicidir.

Bir kadının Mars’ı eğer Koç burcunda ise, o sportmen, heyecanlı, sabırsız, atletik yapılı ve hayat boyu genç görünebilecek birine doğru çekilecektir.

Oysa Mars’ı Oğlak burcuna düşen bir kadın, son derece katı kuralları olan, geleneklere bağlı, disiplinli, sadık bir iş adamına ve “olgun” görünüşlü bir partnere doğru çekilecektir.

Erkek’te ise Venüs’ü diyelim ki Aslan burcuna düştü. O zaman bu erkek, gösterişli, gür saçlı, yetenekli, sanatsal yönleri ve yaratıcılığı gelişmiş bir kadına doğru çekilecektir.

Oysa bu erkeğin Venüs’ü Yengeç ise eğer; o zaman bu kişi; anaç, koruyup, kollayan, besleyip büyüten, “korumacı” bir kadına doğru çekilecektir.

Bundan başka Venüs’ümüz de diğer gezegenler gibi retro oldukları dönemler vardır ve bu dönemlerde özellikle “eski aşklar” gündeme gelir.

Bu retro günlerde yarım kalan hikayeler karşımıza çıkar.

Venüs her 18 ayda bir retro oluşu ile ve yaklaşık 6 hafta veya 40 gün kadar retro durumda kalır.

Bu süreç, yeni aşklar için hiç uygun bir zaman olmamakla birlikte; geçmişte yaşanmış ama yarım kalmış aşklar için de fırsatlardır.

Evren size yarım kalmış, yürek yaralarınızı, düzeltmeniz için fırsat sunar veya yarım kalmış bir hikayeyi ya bitirmenizi, veya “bu aşkı yaşamamak bir hataydı!” diyorsanız, bunu yaşamanızı sağlar.

Ancak yine de bu retrolarda normal rutin giden aşk ilişkinizde gerileme görülebilir.

Venüs aynı zamanda para ve diplomasi demek olduğu için,

yatırımların değer kaybetmesi

diplotik ilişkilerin bozulması

gibi enerjilerde aktif olur.

Bu yıl yaşayacağımız 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında yaşanacak olan,

bir Venüs retrosu var.

İşte bu tarihler arasında hepimiz için geçerli olan, eğer “yarım kalmış bir hikayemiz” varsa gündeme gelecektir.

Bu konuya ileride detaylı şekilde değineceğim.

Gelelim Aşk konusuna.

“Burçlara göre Aşk” demenin pek te doğru bir kavram olmadığını da böylelikle belirtmiş olmalıyım, (her ne kadar başlığı öyle atsam da).

Çünkü Astrolojide böyle yanlış bir kavram oluşmuş. Burçlara göre bir kimliğimiz vardır, ancak nasıl sevdiğimiz veya aşık olduğumuz söz konusu ise eğer konumuz; o zaman kişisel gezegenlerimizden Venüs’ümüzü incelemeliyiz.

Venüs’ümüzle sever

Merkür’ümüzle iletişim kurar ve

Mars’ımızla harekete geçeriz.

En azında astrolojinin hak ettiği düzeltmeleri yaparak bu konuya değinmeyi daha doğru buluyorum.

YENGEÇ

Yengeç aşkı; koruyup, kollayan, sarıp, sarmalayan Aşk…

Öncü ve su elementinden bir burçtur.

Dolayısı ile Yengeç insanları girişken, olayları başlatan ancak duygusal kişilerdir.

Öncü olduğundan ilk teklif bir Yengeç’ten gelebilir.

Sevdiğine karşı anaçtır, besleyip, büyütme, koruyup, kollama gibi bir yaklaşımı vardır.

Hatta bir sevgiliden çok bir anne gibi davranan Yengeç burçları çoktur.

Özellikle Yengeç burcu Ay tarafından yönetildiği için, içgüdüsel olarak korunma barınma ve “duygusal beslenme” gibi ihtiyaçları olur. Bu yönünü besleyebidiğiniz sürece bir Yengeç burcu insanını veya Venüs’ü Yengeç olan birini kolaylıkla kendinize aşık edebilirsiniz.

Bir erkeğin Venüs’ü Yengeç’te ise; sevgiliden daha çok, anaç, koruyup kollayan bir sevgiliye doğru çekilirler.

Venüs Yengeç olan bir kadın ise, koruyup kollayan muhtemelen asker/polis gibi koruma içgüdüsünü besleyen erkeklere doğru çekilirler.

Mars’ı Yengeç burcunda olan kişinin sevgilisi ise kesinlikle “güvenlik” duygusunu besleyeceğinden asker, polis veya bir güvenlik görevlisi olabilir.

Venüs’ü Yengeç burcunda olan, her iki cins aşkı oldukça duygusal yaşar. Hatta bazen aşk yüzünden depresyona bile girebilirler.

Hassas ve duygusal olduklarından, her şeye alınganlık gösterebilirler.

ASLAN

Bir Aslan aşığı sürekli şımartmak ister…

Aslan ateş grubundan ama sabit bir burçtur. Dolayısı ile ateşli ancak harekete geçmekte hızlı olmakla birlikte karar almakta yavaş olacaktır.

Kesin emin olduğu maceralara atılabilir ancak. Hatta macerayı da sevmez. Bir kere ama tam adım atmak ister, çünkü o bir kere ama tam sever…

Ancak bu dediğim yine Güneş Aslan karakterine göre geçerli bir yorumdur. Oysa biz dediğim gibi Venüs’ümüzle severiz.

Son derece sabit olan Aslan burcu olan birinin,

-eğer Venüs’ü Koç ise, asla “bir düşüneyim, tartayım demeyecektir.” O görür beğenir ve gider daha yanına ulaşmadan aşık olmuştur bile.

-Veya Venüs’ü Kova olan biri değil sadakat, tam tersi “özgür” ilişkiden yana olacaktır.

Yani Burçlara göre aşk “tamam ama, nedir bu aradaki fark?” derseniz eğer, cevabı işte buradadır.

Aşk ise söz konusu, Doğum haritalarımızda ki Venüs ve Mars’ımız söz sahibidir.

BAŞAK

Başak aşkını, en “mükemmel” şekilde yaşamak ister.

Toprak elementinden ve değişken özelliklere sahip olan başak burcu, hayalperest değildir. Ancak karar vermekte sık, sık değişkenlik gösterir.

Bu gün beğendiği birini yarın beğenmeyebilir.

Eleştirel olacaktır. “Kaşının üstünde gözün var” durumu tam ona göredir. Ve bir çok eleştirilecek konu bulacaktır.

Adı üstünde zaten, “Başak” internasyonel adı Virgo yani “bakire”dir. Yani kolay, kolay o birine kapılmaz.

Ancak dediğim gibi bizim konumuz, burçlara göre aşk dediğimizde; aslında Venüs’ümüze veya Mars’ımıza göre aşktır.

Diyelim ki bu kadar aşka uzak durmayı seçen bir burca mensupsunuz. Ancak Venüs’ünüz Akrep burcuna düştü diyelim.

O zaman mümkün müdür?, “bu Başak insanı aşktan uzak durur!” demek.

Dolayısı ile Venüs’ü Akrep olan biri ise, tüm benliği ile sevecektir.

“Ya benimsin, ya kara toprağın!” sözü akreplere aittir, dolayısı ile burada Venüs/Akrep’e.

O sizi sahiplenecek ve sizden asla vazgeçmeyecek. Son noktada artık dayanamadığı noktada eğer vazgeçmiş ise eğer, bilin ki ömürlük bir düşman edindiniz.