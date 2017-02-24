Burçlara göre Akuamarin kolye tak, enerjini koru!

Günlük yaşamda enerjilerimiz korumamız çok ama çok zor. Beslendiğimiz yiyeceklerden tutun, üzerimize giydiğimiz her türlü elbiseye kadar yoğun bir bombardıman altındayız. Hayatın keşmekeşliği içerisinde akşam yatağa kendimizi zor atıyoruz. Bunun nedenleri arasında stres ortamında çalışma, düzenli beslenmeme, sürekli olarak elektronik radyasyona maruz kalma gibi temel etmenleri sayabiliriz. Az çok duyduğumuz enerji artıran veya koruyan taşlar ile bu taşlardan günlük kullanım için üretilmiş takı modelleri hâlihazırda piyasada bulunuyor. Fakat bunların ne kadarı gerçek, ne kadarı asıl işlevini yerine getiriyor o kısım tamamen muammada kalmakta.

Gerçek anlamda bir taşın bu tür etkileri yayması için, takılarda ve süs eşyalarında kullanılan materyallerin birbirleri ile uyumlu olması, onu kullanan kişinin özellikleri ile örtüşmesi gerekiyor. Bir de bu takıları bu amaç için alıyorsanız mutlaka kendinizle bu materyalleri uyumlamanız, yani topraklama denilen sürece sokmanız gerekiyor. Bu amaçla yarı değerli ve değerli taş ile üretilmiş olan takı modelleri arasından size uygun olanı titizlikle seçmeniz çok önemli. Tam burada burcunuza göre taşlar hangisi onu da bilmeni en temel gerekliliktir. Rengine, parlaklığına aldanmadan size uyumlu olan bir taşı nasıl seçersiniz. Bunun için İnternet’te bir arma yaptığınızda binlerce sonuç önünüze geliyor. Mortaki.com sizlere gerçek anlamda bu konu ile ilgili detaylı bilgiler sunmakta. Sitede yer alan değerli ve yarı değerli taşlar ile birlikte üretilmiş takı modelleri arasından öncelikle hangi amaç ile kullanacağınız belirlemeniz, daha sonra beğendiğiniz modeller arasında seçim yapmanızı işinizi kolaylaştıracaktır. İç barış, iç huzur ile ilgili bir gerçek taşlı takı modeli istiyorsanız akuamarin kolye tam da size göre. Gerçek akuamarin taşlarından üretilen yüzük, kolye ve küpe modelleri arasında güzel seçimler yapabilirsiniz. Dilerseniz birden farklı model arasından kendiniz için bir koleksiyon da seçebilirsiniz. İyi şansın ve kalp çakrasının taşı olarak bilinen yeşil kuvars, size şans ve sağlık için sürekli tesir yayacaktır. Yine barışın ve sevginin sembolü ametist taşlar ile üretilen takıları tercih etmelisiniz. Bu ve bunun gibi daha pek çok özel koleksiyon ürünleri mortaki.com kalitesi ile sizlere sunuluyor. Unutmadan bu takıları aldığınızda, taşların yaydığı etkiler için kullanacaksanız mutlaka aldığınız takıyı kendiniz ile uyumlamanız gerekiyor. Bunun için takınızı ılık su ve tuz ile yıkayıp avcunuzda bir süre bekletmeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra takınızın başka kimseler tarafından da kullanılmaması gerekiyor. Bu şekilde negatif etkilerden sizi koruyacak bir eşyaya sahip olacaksınız.