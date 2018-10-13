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Bulduğu paranın sahibini arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir manav, iş yerinin önünde yaklaşık bin lira düşüren yaşlı kişiye 6 gündür ulaşmaya çalışıyor.

Bulduğu paranın sahibini arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir manav, iş yerinin önünde yaklaşık bin lira düşüren yaşlı kişiye 6 gündür ulaşmaya çalışıyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:45
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Bulduğu paranın sahibini arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir manav, iş yerinin önünde düşürülen yaklaşık bin liranın sahibini 6 gündür arıyor.

Manav dükkanının önünde 8 Ekim Pazartesi günü yaklaşık bin lira bulan Cihan Adak (28), iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Saat 16.30 sularında iş yerinin önünden geçen yaşlı bir kişiden paraların düştüğünü belirleyen Adak, sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntüleri paylaştı.

Parasını kaybeden kişiyi 6 gün geçmesine rağmen bulamayan Adak, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü dükkanının önünde yaklaşık bin lira bulduğunu söyledi.

Beş gündür sosyal medya hesaplarında konuyu duyurduğunu belirten Adak, "Güvenlik kameralarını inceledim. Paraları düşüren kişiyi tespit ettim. Sosyal medya hesaplarımdan mağdur kişiyi bulamadım. Bu kişi basın aracılığıyla haberdar olur diye bu yola başvurdum. Başkasının hakkına el uzatmak bize göre değil. Bu kişinin ihtiyacı vardır, belki ailesini geçindirmek için gereken bir paradır. Sahibini arıyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaCihan Adak
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