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Bulaşıkçılıktan baklava patronluğuna

Şanlıurfa'da bulaşıkçı olarak başladığı baklava sektöründe kendi işini kuran Toprak, Türkiye'nin 57 il ve ilçesinde vatandaşların damaklarını tatlandırıyor.

Bulaşıkçılıktan baklava patronluğuna

Şanlıurfa'da bulaşıkçı olarak başladığı baklava sektöründe kendi işini kuran Toprak, Türkiye'nin 57 il ve ilçesinde vatandaşların damaklarını tatlandırıyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:01
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Bulaşıkçılıktan baklava patronluğuna

Ticaretle uğraşan babasının işlerinin bozulmasıyla okulunu bırakmak zorunda kalan Şemsettin Toprak (32), bir baklava imalatçısında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. İşini çok seven ve bir gün baklava ustası olmayı hayal eden Toprak, ustalardan birisinin kendisini yanına almasıyla hayatı değişti.

Baklava ustası olduktan sonra Tekirdağ'da çalışmaya devam eden Toprak, askerliğini tamamladıktan sonra memleketine dönerek çok sevdiği baklavacı dükkanını açtı.

Yaklaşık 15 metrekare alanda başladığı işini giderek büyüten Toprak, bayilerle birlikte yaklaşık 300 kişinin patronu haline gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz"

Bulaşıkçılıktan patronluğa uzanan hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Şemsettin Toprak, 14 yaşında ortaokuldayken babasının işlerinin kötüleşmesi üzerine çalışmaya başladığını ve okulunu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Baklava ustası olduktan sonra memleketten bir süreliğine ayrıldığını ve Tekirdağ'da fabrikalara baklava yapan bir iş yerinde çalışmaya başladığını belirten Toprak, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'da çalıştığım o dönemde benim aklımda bugünkü fikirler oluşmaya başlamıştı. Askerliğimi bitirdikten sonra kendi işimi kurarak 15 metrekarelik bir dükkanda baklava yapmaya başladım. Allah nasip etti ve giderek işlerimizi büyütmeye başladık. Baklavayı çok az karla perakende ve toptan satıyoruz. Bayiliklerle birlikte yaklaşık 300 kişiye istihdam sağladık. Allah'a şükürler olsun hem çalışanlar hem biz kazanıyoruz. Türkiye Güneydoğu'yla, Güneydoğu da Şanlıurfa'yla kalkınacak inşallah. Bu bilinçle şu an 37 il ve 20 ilçede toplam 57 bayimiz bulunuyor. Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz ama buna rağmen sayıyı daha da arttırmak istiyoruz."

"Herkes baklava yesin istiyoruz"

Toprak, baklavanın yapımında kullanılan un, sade yağ ve fıstığın Şanlıurfa'da üretildiğini ve usta ellerle birleşerek baklavaya lezzet kattığını dile getirerek, amaçlarının kaliteli baklavayı ucuz fiyata vatandaşlara yedirmek olduğunu vurguladı.

Baklavayı çok az bir karla sattıklarını ifade eden Toprak, şunları söyledi:

"Baklavalarımızı 15-32 lira arasında satıyoruz ve bu işten çok kar etmiyoruz, yüzde 3-5 karımız var. Herkes zengin değil, baklava alamayabilir. Amacımız, her eve baklava girsin çünkü bizim baklavamız hem kaliteli hem de her bütçeye uygun. Ürünlerimiz sürekli denetleniyor ve çok şükür bir sıkıntı yaşanmıyor. Hedefim işlerimi biraz daha büyüterek 600-800 ve daha fazla kişiye iş istihdamı sağlayarak Şanlıurfa'nın da baklava sektöründe var olduğunu kanıtlamaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Şemsettin ToprakBaklava
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