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'Buğdayın atasını' geleneksel yöntemlerle hasat ediyorlar

Kastamonu'da bazı çiftçiler, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının hasadını tırpanla yapıyor.

'Buğdayın atasını' geleneksel yöntemlerle hasat ediyorlar

Kastamonu'da bazı çiftçiler, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının hasadını tırpanla yapıyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:50
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'Buğdayın atasını' geleneksel yöntemlerle hasat ediyorlar

Kastamonu'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayı bazı çiftçiler tarafından hala geleneksel yöntemlerle hasat ediliyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yılda ortalama 3 bin ton siyez buğdayı elde ediliyor.

İç ve dış piyasadaki talep nedeniyle sipariş yoğunluğu yaşanan siyez buğdayı, hasadın ardından kısa sürede tükeniyor. Yoğun talep nedeniyle son 10 yılda ilçede siyez buğdayı ekim alanları da artıyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu temmuz ayında bazı çiftçiler, buğday hasadını geleneksel yöntemleri kullanarak tırpanlarla yapmaya devam ediyor.

İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Ciğerci, yaptığı açıklamada, babadan dededen kalma tarlalarda çiftçilik yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"Yabancı ve kimyasal madde katmadan organik şekilde üretiyoruz"

Bölgede geleneksel yöntemlerle üretim yapıldığını belirten Ciğerci, "Siyez buğdayı genetiği değişmemiş bir ürün olduğu için biz de ekimimizi ve hasadımızı mümkün olduğu kadar geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. 10 bin yıllık olan siyezi ekerken içerisine herhangi bir katkı maddesi koymuyoruz. Yabancı ve kimyasal madde katmadan organik şekilde üretiyoruz." dedi.

Ürettikleri siyezin çok fazla olmadığını kaydeden Ciğerci, "Siyez buğdayını atalarımızdan, dedelerimizden öğrendiğimiz üzere tırpanla biçiyorum. Tarladan kaldırdığımız ürünü patoza atıp samanla buğdayı ayırıyoruz. Samanını hayvanlara verirken buğdayını da çeşitli şekillerde değerlendiriyoruz." diye konuştu. 

"Siyez buğdayı doğallığının yanında sağlıklı ve besleyici de bir ürün"

İrfan Çakal da 300 dekar arazide siyez üretimi yaptığını anlatarak, "Siyez buğdayını hem üretiyorum hem de işliyorum. Siyez buğdayından ekmek, bulgur, un, tarhana, erişte, mantı, simit, poğaça ve börek yapıyoruz. Siyez buğdayı doğallığının yanında sağlıklı ve besleyici de bir ürün. Bundan dolayı son dönemde daha çok tercih edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2018 17:54
Anahtar Kelimeler:
Hitit BuğdayıSiyez Buğdayı
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