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Bu yaz çok sıcak olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yazın çok sıcak olacağını söyledi.

Bu yaz çok sıcak olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yazın çok sıcak olacağını söyledi.

10 Haziran 2012 Pazar 15:21
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Bu yaz çok sıcak olacak

GAZİANTEP

Bakan Eroğlu, Gaziantep'te düzenlenen ''İl Koordinasyon Toplantısı''nda bir gazetecinin, ''Orman yangınlarına müdahalede gerekli tedbirler alındı mı?'' sorusu üzerine, geçtiğimiz ilkbahar ve kış çok yağmur yağdığını, orman kenarlarındaki otların büyüdüğünü söyledi. Vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:
''Bilhassa yoldan geçenlerin sigara izmariti atmamaları lazım. Piknik yapanların bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Bir takım çalı çırpı yakarken çok dikkatli olması lazım. Küçük bir kıvılcım ormanı yakabilir. Bu yaz çok sıcak olacak, yarından itibaren hava sıcaklıklarında 8-10 derece bir artış var. Hava sıcakları yarından itibaren artacak ve bu konuda vatandaşları ikaz etmek için duyuru yayınlayacağım. Orman yangınlarına müdahalede büyük konuşmak doğru değil ama en hızlı hareket eden ekip bizim ekibimiz. Bırakın komşu ülkeleri bu konuda (orman yangınlarına müdahale) Amerika'ya teknolojik destek vermek için kolları sıvadık. Biz Avustralya, Yeni Zellanda, İsrail, Rusya, komşu ülkeler Gürcistan'dan Suriye'ye kadar Yunanistan, Makedonya bu bölgelerin hepsine destek veriyoruz. 49 tane havadan yangınla mücadele uçağı hem de yangınla mücadele helikopterimiz var. Bunun dışında kara ekiplerimiz var. 5 bin tane kara ekibimiz hazır. 11 bin tane yetişmiş elemanla yangına karşı mücadele ediyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 07:22
Anahtar Kelimeler:
Sıcak
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