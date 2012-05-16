Bu Tür Binalar Acilen Güçlendirilmeli

Van depreminde yıkılan binaların çoğunun altında fırın olduğunun tespit edilmesi İstanbul Fırıncılar Odası'nı harekete geçirdi.

Binin üzerindeki fırında yapılan incelemelerde ise dehşet verici sonuçlar ortaya çıktı. En az 20 basınç dayanımına sahip olması gereken fırınların yüzde 75'inde bu değer 10'u bulmadı.

Denetçiler, dayanım değerinin 2 olduğu fırınlardan yıkılabilir korkusuyla numune bile alamadı. Bir yapı mühendisi, "Fırının olduğu kattaki kolondan numune çıkarttık. Demirler adeta küf olup erimişti." dedi.

Uzmanlar fırınlarda ısınma ve soğumanın etkisiyle çok hızlı genleşme ve daralma olduğuna, bunun da demirin betondan ayrılmasına yol açtığına dikkat çekiyor. Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer de fırıncıları ve bina sakinlerini uyarıyor: "Binanızı sağlamlaştırın. Gerekirse maddi destek verelim."

Türkiye'de en fazla fırının bulunduğu il olan ve muhtemel bir depreme karşı yapı kalitesi sürekli tartışılan İstanbul'da Fırıncılar Odası, fırınların durumunu tespit etmek için bir çalışma başlattı. Fırınlardan, bulundukları binanın sağlamlığıyla ilgili bilgi istedi.

Fırınlardan, binalarının sağlamlığıyla ilgili test laboratuvarlarından durum tespiti yaptırması talep edildi. Tehlikeli olanların gerekirse güçlendirme çalışması yapılarak elden geçirileceği aktarıldı.

Yapı test laboratuvarlarına bine yakın fırın müracaat etti.

MANZARA TÜYLER ÜRPERTİCİ

Fırınları inceleyen laboratuvarlar ise vahim sonuçlarla karşılaştı. Bazı bölgelerdeki altında fırın bulunan binaların yüzde 50'si sakıncalıyken bazı laboratuvarlara müracaat eden fırınların yüzde 90'ının tehlike arz ettiği ortaya çıktı.

Ortalamaya bakıldığında İstanbul'da altında fırın bulunan binaların yüzde 75'i sorunlu. Laboratuvar yetkililerinin fırınlarda karşılaştıkları manzara tüyler ürpertici.

Daha önce Bayındırlık Bakanlığı'nda görev yapmış ve emekliliği sonrası bina test laboratuvarında çalışan mühendis, karot örneği almaya gittikleri binadan yıkılır korkusuyla örnek dahi alamadan geri döndüklerini ifade etti.

Emekli mühendis, karşılaştıkları şoke edici manzarayı şöyle anlatıyor: "Binadan numune alacaktık ancak kolonlar zaten gözle görülür derecede çatlaklarla doluydu. Cihazı çalıştırdığımızda kolon kum gibi dökülmeye başladı ve numune almaktan vazgeçtik."





Son Güncelleme: 16.05.2012 01:09