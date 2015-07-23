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Bu tünelle 4 dakikada 'iklim' değişecek

Antalya Akdağ'da 5 kilometrelik tek tüp şeklinde yapımı devam eden Demirkapı Tüneli, trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak

Bu tünelle 4 dakikada 'iklim' değişecek

Antalya Akdağ'da 5 kilometrelik tek tüp şeklinde yapımı devam eden Demirkapı Tüneli, trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak

23 Temmuz 2015 Perşembe 11:38
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Bu tünelle 4 dakikada 'iklim' değişecek

KONYA - Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da 5 kilometrelik tek tüp şeklinde yapımı devam eden Demirkapı Tüneli, trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak.

İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında yapımına 2013'te başlanan Demirkapı Tüneli'nde, ışığa doğru çalışmalar süratle devam ediyor.

Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen tünel ve yol yapım çalışmaları, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 90 kilometre kısaltacak.

Konya-Antalya arasında Seydişehir-Akseki-Manavgat üzerinden sağlanan yola alternatif olacak yeni yol, Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahından Gembos ve Eynif ovalarından geçerek, Antalya'nın Serik ilçesine bağlanacak.

Akdağ'da yapımı devam 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli ise Antalya'yı İç Anadolu'ya daha da yakınlaştıracak.

Karayolları 13. Bölge Müdürü Şenol Altıok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelde rutin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İmalatın hedeflenen sürede tamamlanacağını belirten Altıok, "2016 yılının sonunda tünel ve yolun bitmiş olmasını bekliyoruz. Tünel imalatında bin 920 metre aşıldı. Tek tüp ve 12 metre genişliğinde inşası devam ediliyor" diye konuştu.

Tünelden 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilebilecek

Tünelde bir ucunda yağmur yağarken diğer ucunda nemli ve sıcak bir havayla karşılaşabiliyorsunuz

Altıok, tünelin diğer bir önemli özelliğinin de iki bölge arasındaki iklim farkını hissedilir derece ortaya koyması olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki bölge arasında bariz sıcaklık farkı görülüyor. Tünelin iki ucu arasında bazen yağış farkı bile yaşanıyor. Konya tarafında yağmur yağarken Antalya tarafındaki tünel çıkışında günlük güneşlik bir havayla karşılaştık. Konya'da 20 dereceyken Antalya'da 35 dereceyi gördük. Tünelden 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilebilecek. Tünelin her iki yakası arasında şu anda 8-10 derece sıcaklık farkı var. Antalya tarafındaki sıcak, nemli ve bunaltıcı havadan Konya'ya serin bir ortama geçiliyor. Bir kaç hafta önce Konya tarafına çok şiddetli yağmur yağdı ama diğer tarafta açık ve sıcak bir hava vardı. İmalatı devam eden tünelde bir ucunda yağmur yağarken diğer ucunda nemli ve sıcak bir havayla karşılaşabiliyorsunuz. Bu müthiş, çok farklı bir şey."

Günde 8 metre ilerleme sağlanıyor

Yüklenici firmanın şantiye şefi Amaç Altıntaş da tüneldeki çalışmaların 24 saat esasına bağlı olarak devam ettiğini söyledi.

Şantiyede 200'ü aşkın personelin çalıştığını aktaran Altıntaş, "Her iki noktadan çalışmalar sürüyor. Günde ortalama 8 metre ilerlemeye sağlıyoruz. Delme patlatmanın ardından tahkimatla imalatımız sürüyor. İmalat sırasında bazı zorluklarla da karşılaşıyoruz. Zemin yapısını tam anlayamıyoruz ama ilerlememiz gayet güzel şekilde seyrediyor" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 12:14
Anahtar Kelimeler:
Tünelönce Vatan
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