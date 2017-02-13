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Bu tablolar kahve kokuyor

Nevşehir'de ressam Hatice Abalı, çizimlerini kahve telvesi kullanarak renklendiriyor.

Bu tablolar kahve kokuyor

Nevşehir'de ressam Hatice Abalı, çizimlerini kahve telvesi kullanarak renklendiriyor.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:30
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Bu tablolar kahve kokuyor

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, tuvale ve oniks taşı üzerine yaptığı çizimleri kahve telvesi de kullanarak renklendiriyor.

Resimlerinden kahve kokusu yayılan ve yoğunlukla oniks taşı üzerine Kapadokya bölgesine ait figürleri çizen Abalı, tuval çalışmalarında da boya yerine yine kahve özü kullanıyor.

İlçede kendisine ait atölyede çalışmalarını sürdüren Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatına sıra dışılık ve doğallık kazandırmak amacıyla bu yöntemi kullandığını belirtti.

İlkokul çağlarından bu yana resme ilgisinin devam ettiğini anlatan Abalı, taş üzerine yaptığı resimlere, yaşadığı bölgenin zihninde uyandırdığı duygular nedeniyle kahve uyguladığını söyledi.

"Eseri elinize aldığınızda buram buram kahve kokusu hissediyorsunuz"

Çizimi tamamlanan tabloların, uzun yıllar çevresine kahve kokusu yaydığını dile getiren Abalı, "Resimlerimde kahve özünü krema kıvamına getirerek kullanıyorum. Eseri elinize aldığınızda buram buram kahve kokusu hissediyorsunuz." dedi.

Abalı, resimlerinde kendi iç dünyasından yola çıkarak bazen neşeli, bazen hüzünlü karakterler ortaya çıkardığını, kahve kokulu çalışmalarına İstanbul'daki bazı koleksiyonerler tarafından ilgi gösterildiğini anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NevşehirOniks TaşıKahve Telvesi
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