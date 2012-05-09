Bu sefer Tokat'ta darp ettiler

TOKAT - Kentteki özel bir hastanede beyin cerrahi uzmanı olarak görev yapan doktor Cengiz Çepoğlu, iddiaya göre, 13 yaşındaki hastası T.A'nın babası A.G.A'nın saldırısına uğradı. Poliklinikte meydana gelen olayda, Çepoğlu'nun burnunda ve sağ elinde kırık oluştu.



Polise başvuran Çepoğlu, A.G.A'dan şikayetçi oldu. Eli alçıya alınan doktor Çepoğlu, burnundaki kırığın tedavisi için, görev yaptığı hastanede ameliyata alındı.

Çepoğlu, ameliyata girmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Yaşadıklarım sanki kamera şakası gibi, çok üzgünüm'' dedi. Hastanın babasına bilgiler verdiğini ifade eden Çepoğlu, ''Hasta bana referansla geldi. İltifat ettiler bana. Çocuğun beyninde tümör olmadığını söyledim. Bu hastalıkla ilgili tıbbı terim 'gliozis' diye bir terim kullanıyoruz. Bunun Türkçe karşılığı yok. 40 dakika sonra geldi yanıma. 'Bunu tam olarak anlat' dedi. Ben de bunun Türkçe karşılığının olmadığını söyledim. Herhalde dalga geçtiğimi sandı. Tam eğilerek terimi internetten arasın diye not yazmaya çalıştığım esnada bana vurmaya başladı. Sağ elimde ve burnumda kırıklar var'' diye konuştu.

Hastanenin genel müdürü Dursun Bulut ise üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Tokat Valisi Şerif Yılmaz da makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Herkes, hak ettiği cezayı alacak. Kimsenin zor kullanma, zorla başkasına bir şey yaptırma hak ve hukuku yoktur'' dedi.

Zanlı A.G.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.