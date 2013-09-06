Bu otomobilin dünyada bir eşi yok

PARİS

Abu Dabi'den multi milyarder Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, 7,5 metre uzunluğundaki özel yapım otomobilini Fransa’nın Mulhouse kentinde sergiledi.

Strasbourg’a 120 kilometre uzaklıktaki kentte iki gün boyunca aracını tanıtan Şeyh Hamed, “melez” otomobilin özelliklerini Anadolu Ajansı’na anlattı.

Uzun yıllardır özel yapım 4 x 4 off road arabalarla ilgilendiğini anlatan Hamad, “Large Spider” modeli olarak adlandırdığı ve kendi ismini marka olarak verdiği otomobilin, iki farklı aracın birleşimi olduğunu söyledi.

Ford F550 model kamyonet şasisi üzerine, Jeep Wrangler kasası konulup, kaportanın uzatıldığını söyleyen Hamad, motor ve yürüyen aksamda herhangi bir değişikliğin yapılmadığını belirtti. Hamad, “Üzerinde V8 6 litre 400 beygirlik dizel motor var. Ford şasisi üzerine Jeep koyduk, çünkü bu 4x4 arabaların bir sembolü ve bu tür araçlardaki bütün özellikleri taşıyor. Hız ve motor gücü bakımından bu araç yapıldı. Aynı zamanda normal araç gibi de kullanılabiliyor” dedi.

Fransa’nın, özellikle de Paris’in sanatsal bakımdan dünyadaki en önemli şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Hamad, “Birçok arkadaşım bu araç için sanat eseri diyor, bu yüzden Fransa’dayım” diye konuştu.

Tekerleği 2 metre yüksekliğinde bir başka özel yapım aracının Guinness rekorlar kitabına “Dünyanın en büyük otomobili” olarak girdiğini söyleyen Hamad, arabalara olan düşkünlüğünü, “Abu Dabi’de 200 araçlık bir müzem var. Bu beni mutlu hissettiriyor. Çünkü günlük kullanım dahil bütün modellerden arabalar var orda” sözleriyle ifade etti.

Hamad, 7,5 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğindeki Large Spider’ın 160 kilometreye kadar hız yapabildiğini söyledi.