Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi

nde öğrenci ve öğretmenler, 11 yıldır

zil

e gerek duymadan derslere girip çıkıyor.

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinde 11 yıl önce, öğrencilerin zaman kontrolünü sağlayarak sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla ders zili uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı. Kabul görmesiyle sürekli hale gelen uygulamada öğretmen ve öğrenciler, zil sesine gerek kalmadan saatlerini kontrol ederek ders yapıyor.

"Bu, otokontrolü de beraberinde getirdi"

Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, okullarında 2005'den bu yana zil çalma uygulaması olmadığını söyledi.

Bu sayede öğrencilerin zaman planlaması yapabildiğine işaret eden Sofuoğlu, "Öğretmen ve öğrencilerimiz, zile ihtiyaç duymadan derse giriş çıkışlarını, dinlenme saatlerini ayarlayabiliyor. Bu, otokontrolü de beraberinde getirdi. Bundan sonraki süreçte de zil kullanmayı düşünmüyoruz." dedi.

Sofuoğlu, uygulamanın öğrenciye dışarıdan bir uyarı olmadan görevini yerine getirebilme becerisi kazandırdığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Şu ana kadar bu programla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Ders süremizi de teneffüs süremizi de aşmıyoruz. Birçok okulda teneffüse çıkış ile öğrenci ve öğretmen için derse giriş zili çalıyor. Her bir zilde bir grubun hareket ettiği ortamla karşılaşıyorduk. Bunların hiçbirine ihtiyaç olmadığını uygulamamızla ispatlamış oluyoruz."

AA