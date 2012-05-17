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Bu köye zile basmayan giremiyor

Samsun'da doğal güzelliğiyle piknikçilerin gözdesi olan Çeltek köyüne gelenler kapıda zile basıp kontrolden geçerek girebiliyor.

Bu köye zile basmayan giremiyor

Samsun'da doğal güzelliğiyle piknikçilerin gözdesi olan Çeltek köyüne gelenler kapıda zile basıp kontrolden geçerek girebiliyor.

17 Mayıs 2012 Perşembe 13:59
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Bu köye zile basmayan giremiyor

SAMSUN -  Çeltek köyü, doğal güzelliği nedeniyle çevre il ve ilçelerden piknik yapmaya gelen vatandaşların uğrak yeri oluyor.
Köy heyeti de zaman zaman piknik yapmaya gelen bazı kişilerin, diğer piknikçileri ve civarda yaşayan vatandaşları rahatsız etmesi üzerine köy girişinde önlem aldı. 
Köy girişine sürgülü demir kapı yaptırıldı ve güvenlik kamerası yerleştirdi. Ziyaretçiler girişteki zili çalarak, kapının yakınındaki evde yaşayan kişilerce kontrolden geçirildikten sonra köye alınıyor. 

Olumsuz olay yaşanmadı
Köy sakinlerinden Sait Meral ''Bizi ve diğer pikniğe gelen vatandaşları rahatsız eden kişilere karşı önlem almak için köy halkı olarak ihtiyar heyeti ve muhtara başvurduk. Bunun üzerine ihtiyar heyeti ve muhtarımız, kaymakamımızla görüşerek yolun kapatılması kararını verdi. Yolun üzerine 3 yıl önce sürgülü kapı yaparak güvenlik kameraları taktırdık. Artık baraja gelenleri kontrol altında tutuyoruz, kapı yapıldıktan sonra herhangi bir olay da yaşanmadı'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:00
Anahtar Kelimeler:
Zil
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