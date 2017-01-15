Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81524
ALTIN
143.354
DOLAR
3.7534
STERLIN
4.5388
EURO
3.9872
Bu koleksiyon palmiyelerden
SON DAKİKA
Botanik bahçesinde 36 türden 101...
Şehit Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA
Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya,...
İstanbul'daki havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı

Bu koleksiyon palmiyelerden

Çukurova Üniversitesi bünyesinde, yok olma tehlikesi altındaki bitki türlerinin toplanarak koruma altına alındığı botanik bahçesi, zengin bir palmiye koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Bu koleksiyon palmiyelerden

Çukurova Üniversitesi bünyesinde, yok olma tehlikesi altındaki bitki türlerinin toplanarak koruma altına alındığı botanik bahçesi, zengin bir palmiye koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

15 Ocak 2017 Pazar 10:36
50 Okunma
Bu koleksiyon palmiyelerden

ADANA 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde bulunan, yok olma tehlikesi altındaki bitki türlerinin toplanıp koruma altına alındığı botanik bahçesi, "zengin palmiye koleksiyonu" ile adından söz ettiriyor.

Üniversite yerleşkesinde 200 dönüm alanda kurulan ve açılışı geçen yıl yapılan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde, tıbbi bitkilerden palmiyelere, kaktüsgillerden ibrelilere, makilerden çalı ve ağaçlara kadar bin değişik türde bitki bulunuyor.

Çeşitli alanlarda 6 bölümü olan bahçe, Türkiye'nin zengin palmiye koleksiyonlarından birini bünyesinde barındırıyor. Botanik bahçesinde 36 türden 101 palmiye ağacının yer aldığı üniversite, bu alanda akademik çalışmalara da ev sahipliği yapıyor.

ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan,  Adana'nın zengin bitki çeşitliliğiyle özel kentler arasında bulunduğunu söyledi.

Botanik bahçesinde, Türkiye'de eşine az rastlanır bir palmiye koleksiyonu oluşturduklarını dile getiren Çakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palmiyeler şehirlerde peyzaj alanında kullanılan önemli elemanlardan biridir. Adana'mız bu şekilde çok zengin bir çeşitliliğe sahip. Palmiyeler süsün yanı sıra ekonomik getirisi bulunan ağaçlar. Özellikle ekvatoral bölgede bu ağaçlar yaygın yetiştiriliyor. Bu ağaçtan elde edilen yağ, hem yemekte hem de kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Avrupa'da palmiye bahçelerini görmek için 25 avro gibi bir ücret vermeniz gerekiyor. Burada bu hizmeti ücretsiz veriyoruz. İnsanlarımız gelsinler ve farklı palmiye türlerini yakından tanısınlar istiyoruz. Adana ikliminden dolayı palmiye yetiştiriciliğine çok uygun bir bölge. Türkiye'de botanik bahçe sayısı kısıtlı. Bu botanik bahçeleriyle karşılaştırdığımız zaman palmiye koleksiyonu bakımından en zengin botanik bahçesidir diyebiliriz. Bu özelliğiyle sadece Akdeniz Bölgesi'nde değil tüm Türkiye'de iddialıyız."

AA

Anahtar Kelimeler:
PalmiyeAdanaKoleksiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor
Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor
Ilgaz kayak tesislerinde kar mutluluğu
Ilgaz kayak tesislerinde kar mutluluğu
İcralık güvercinlere özel güvenlikli koruma
İcralık güvercinlere özel güvenlikli koruma
Şehit polisin emanetine arkadaşları sahip çıktı
Şehit polisin emanetine arkadaşları sahip çıktı
'Üşüyen bedenler'e belediye sahip çıktı
'Üşüyen bedenler'e belediye sahip çıktı
Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı
Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ