Bu koleksiyon palmiyelerden

ADANA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde bulunan, yok olma tehlikesi altındaki bitki türlerinin toplanıp koruma altına alındığı botanik bahçesi, "zengin palmiye koleksiyonu" ile adından söz ettiriyor.

Üniversite yerleşkesinde 200 dönüm alanda kurulan ve açılışı geçen yıl yapılan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde, tıbbi bitkilerden palmiyelere, kaktüsgillerden ibrelilere, makilerden çalı ve ağaçlara kadar bin değişik türde bitki bulunuyor.

Çeşitli alanlarda 6 bölümü olan bahçe, Türkiye'nin zengin palmiye koleksiyonlarından birini bünyesinde barındırıyor. Botanik bahçesinde 36 türden 101 palmiye ağacının yer aldığı üniversite, bu alanda akademik çalışmalara da ev sahipliği yapıyor.

ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, Adana'nın zengin bitki çeşitliliğiyle özel kentler arasında bulunduğunu söyledi.

Botanik bahçesinde, Türkiye'de eşine az rastlanır bir palmiye koleksiyonu oluşturduklarını dile getiren Çakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palmiyeler şehirlerde peyzaj alanında kullanılan önemli elemanlardan biridir. Adana'mız bu şekilde çok zengin bir çeşitliliğe sahip. Palmiyeler süsün yanı sıra ekonomik getirisi bulunan ağaçlar. Özellikle ekvatoral bölgede bu ağaçlar yaygın yetiştiriliyor. Bu ağaçtan elde edilen yağ, hem yemekte hem de kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Avrupa'da palmiye bahçelerini görmek için 25 avro gibi bir ücret vermeniz gerekiyor. Burada bu hizmeti ücretsiz veriyoruz. İnsanlarımız gelsinler ve farklı palmiye türlerini yakından tanısınlar istiyoruz. Adana ikliminden dolayı palmiye yetiştiriciliğine çok uygun bir bölge. Türkiye'de botanik bahçe sayısı kısıtlı. Bu botanik bahçeleriyle karşılaştırdığımız zaman palmiye koleksiyonu bakımından en zengin botanik bahçesidir diyebiliriz. Bu özelliğiyle sadece Akdeniz Bölgesi'nde değil tüm Türkiye'de iddialıyız."