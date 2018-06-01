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Bu iş yerinde çalışanlar doğum gününde izinli

İzmir'de yaklaşık 400 çalışanı olan bir perakende mağazası, doğum günlerinde personeline izin vererek, özel günlerini sevdikleriyle beraber geçirmelerine imkan veriyor.

Bu iş yerinde çalışanlar doğum gününde izinli

İzmir'de yaklaşık 400 çalışanı olan bir perakende mağazası, doğum günlerinde personeline izin vererek, özel günlerini sevdikleriyle beraber geçirmelerine imkan veriyor.

01 Haziran 2018 Cuma 14:01
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Bu iş yerinde çalışanlar doğum gününde izinli

İzmir'de 15 farklı şubede yaklaşık 400 çalışanı bulunan bir perakende şirketi, doğum günlerinde izin verdiği personelinin bu özel günlerini yakınları ve arkadaşlarıyla geçirmesine olanak sağlıyor.

Şirketin yöneticisi Bilal Sarıçelik, yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak 2 yıl önce aldıkları kararla personele doğum günlerinde izin kullandırmaya başladıklarını söyledi.

Personelin önemli bölümünün 30 yaş altında ve kadın olduğunu belirten Sarıçelik, çalışan profilinin doğum günü kutlamalarını önemseyen ve buna titizlikle hazırlanan bir grup olduğunu ifade etti.

Çalışanlarına doğum günlerinde hazırlık telaşı yaşamamaları için izin verdiklerini dile getiren Sarıçelik, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımız özel günlerinde 'pasta siparişi vereyim, misafirlerden kimler gelecek, saat kaçta evde olurum, kuaföre gitmeli miyim, partiye yetişir miyim' gibi endişeler yaşamasın istedik. Personelimiz doğum günlerini evde rahat rahat geçirsinler, evinde ailesiyle keyifli bir şekilde olsunlar diye düşündük ve bu özel günlerini kendilerine armağan ettik."

"İşe aidiyet duygusu artıyor"

Sarıçelik, uygulamadan olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Doğum günü ertesi işe gelen personelin çok mutlu olduğunu gözlemlediklerini anlatan Sarıçelik, "O günü keyifli geçirdiklerini anlıyorduk. Daha motive bir şekilde daha verimli oluyorlar, işe aidiyet duygusu artıyor. Aile şirketi olduğumuz için çalışanlarımızı da ailenin bireyleri olarak görüyoruz. Temennimiz bu uygulamanın her işletmeye örnek olması ve Türkiye genelinde yaygınlaşması." diye konuştu.

Mağaza personeli Meltem Demiryürek ise 6 yıldır çalıştığı iş yerinde başlayan uygulamanın kendilerini çok memnun ettiğini vurguladı.

Doğum günü izninin kendilerine sürpriz olduğunu aktaran Demiryürek, "Özel günümüzü burada geçirmektense gezerek ya da evimizde, ailemizle arkadaşlarımızla mutlu bir şekilde geçiriyoruz. Çevremdekiler doğum günümüzde izinli olduğumuzu duyduklarında çok şaşırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Banu Serbest de insanın doğum günü gibi özel bir günde sevdikleriyle beraber olmasının önemine işaret ederek bu mutluluğun sözlerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Satış temsilcisi Onur Babat ise işe ilk başladığında doğum gününde izinli olacağını öğrendiğinde çok şaşırdığını belirtti.

Yöneticilerine teşekkür eden Babat, şunları kaydetti:

"Ben de doğum günümü ailemle geçirdim, Alaçatı'ya gittik, Çeşme'de yemek yedik, akşama kadar eğlendik. Hayatımda ilk defa doğum günümde izin yaptım. Şimdi doğum günümü sabırsızlıkla bekliyorum. Yine ailemle beraber geçireceğim, benim için çok özel bir deneyimdi."

AA

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İzmir
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