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Bu baharatlar 140 yıldır şifa dağıtıyor

Diyarbakır'da 140 yıllık geçmişi olan özel baharat karışımları hem damaklara hem de şifasıyla bedenlere hitap ediyor

Bu baharatlar 140 yıldır şifa dağıtıyor

Diyarbakır'da 140 yıllık geçmişi olan özel baharat karışımları hem damaklara hem de şifasıyla bedenlere hitap ediyor

24 Mayıs 2012 Perşembe 13:22
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Bu baharatlar 140 yıldır şifa dağıtıyor
DİYARBAKIR  - Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, çeşitli kültür ve inançların birbiriyle hoşgörü içinde harmanlandığı Diyarbakır'da, kentin simgelerinden birisi haline gelen ''Kör Yusuf Baharatçısı''nın kapısı müşterilerine tam 140 yıldır açık.

Kör Yusuf Baharatçısı'nın sahibi Süleyman Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kör Yusuf'' lakaplı Diyarbakırlı bir esnaftan 70 yıl önce babasının dükkanı devraldığını ancak ismini değiştirmediklerini söyledi. Gerek Diyarbakırlıların gerekse kenti ziyaret eden misafirlerin mutlaka iş yerlerine uğradığını belirten Onur, ürünlerinin tazeliğiyle tanındıklarını kaydetti.
İş yerinde baharatın yanı sıra böbrek taşı, sarılık, kanser, soğuk alınlığı gibi çeşitli hastalıklara karşı özel karışımlar da hazırladıklarını belirten Onur, ''Buranın yaklaşık 140 senelik mazisi var. Yaklaşık 70 yıldır da biz çalıştırıyoruz. Bazı hastalıklara karşı yaptığımız karışımlar var. Bin 100 çeşit baharatımız var. Diyarbakır'ın dağlarında nadide otlar var. Buradan topladığımız şifalı otlarla özel karışımlar hazırlıyoruz'' dedi.
Onur, ayrıca 13 bitki yağından hazırladıkları karışımın bel ve boyun fıtığına iyi geldiğini savundu.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 05:38
Anahtar Kelimeler:
Baharat
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