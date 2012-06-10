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BTK ''cepteki engelleri'' kaldıracak

GSM işletmeleri, görme engellilere, hizmetin sunum koşullarındaki değişiklikleri SMS ile bildirecek.

BTK ''cepteki engelleri'' kaldıracak

GSM işletmeleri, görme engellilere, hizmetin sunum koşullarındaki değişiklikleri SMS ile bildirecek.

10 Haziran 2012 Pazar 11:20
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BTK ''cepteki engelleri'' kaldıracak

ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, BTK koordinatörlüğünde, engellilerin telefon ve internet kullanımına ilişkin sorunlarının çözümü amacıyla başlatılan çalışmanın tamamlandığını söyledi.
Acarer, GSM işletmelerinin, görme engellilere tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarındaki değişiklikleri SMS ile bildireceğini, sesli konum bilgisi vereceğini, fatura ve kota dolum bilgilerini de sesli mesaj olarak göndereceğini bildirdi.
İşitme engelliler için abonenin talebi doğrultusunda 'Aradığınız kişi işitme engellidir' bilgisi ücretsiz sunulacağını belirten Acarer, ''Konuşma engelliler için ses hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS paketi hizmeti sunulacak'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:23
Anahtar Kelimeler:
BTK
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