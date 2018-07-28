Bosna Hersek'te 'Fiat Fiço' festivali

2. Uluslararası Fiat Fiço festivali kapsamında, İtalya'da üretilen Fiat 600 ve ondan örnek alınarak eski Yugoslavya'da üretilen Zastava 750 model mini sınıf otomobiller, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'ya getirildi.

Festivale, Bosna Hersek'in yanı sıra Avusturya, İtalya, Almanya, İsviçre, Hırvatistan, Slovenya ve Sırbistan'dan gelen ve eski Yugoslavya ülkelerinde "Fiço" olarak tanınan toplam 63 otomobil katıldı. Başçarşı'da renkli görüntüler oluşturan otomobiller, Saraybosnalılardan büyük ilgi gördü.

Organizasyona Sırbistan'ın Subotica şehrinden katılan ve bir dönem Yugoslavya Milis Güçleri tarafından kullanılan 1961 model Fiat 600 en çok ilgi çeken otomobillerinden oldu.

Festivalin organizatörü Fiço Klub Derneği'nden Fadil Cerimagic, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla derneklerinin 980'den fazla üyesi olduğunu belirterek, Avrupa'nın farklı bölgelerinde çok sayıda Fiço sevdalısı insan olduğunu dile getirdi.

İnsanların festivale büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Cerimagic, "Festivalde farklı model otomobiller bulunuyor. Bu yıl en ilgi çeken otomobil 63'üncü yaşı kutlanan 1955 model Fiat 600." diye konuştu.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, 1955 yılında ürettiği Fiat 600'ü, ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Eski Yugoslavya da söz konusu modelden esinlenerek aynı yıl Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde başladığı Zastava 750 üretimini 1985 yılına kadar sürdürmüştü.