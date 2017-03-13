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Bolu'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

13 Mart 2017 Pazartesi 17:22
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Bolu'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

BOLU

TEM otoyolunun Bolu kesiminde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otoyolun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede etkili olan yağış, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri de güzergahta tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışına karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının en yüksek 5-7, en düşük sıfırında altında 1-2 arasında seyredeceğini, hafta sonuna kadar kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olmasını beklediklerini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BoluKar YağışıUlaşımönce Vatan
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