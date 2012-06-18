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Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Dalgaların arasında kalan ve boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaş, son anda dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Dalgaların arasında kalan ve boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaş, son anda dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

18 Haziran 2012 Pazartesi 17:26
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Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

TEKİRDAĞ
Tekirdağ’ın merkeze bağlı Kumbağ Beldesi’nde dün 3 kişi boğulurken, bugün dalgaların arasında kalan ve boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaş, son anda dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yaşanan korku dolu anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ’ın turistik bölgesi Kumbağ Beldesi'nde, dün 3 kişi boğulurken, kayıp olan 2 kişiye henüz ulaşılamadı.

Bugün de İstanbul’dan gelen 4 kişilik arkadaş grubu, Güldal Halk Plajı’nda denize girdi. Sahilden yaklaşık 20 metre açılan arkadaşlar, boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlardan ikisi kendi imkanlarıyla güçlükle kumsala ulaşırken, 22 yaşındaki Onur Çiftçi ve 23 yaşındaki Murat Soydan denizden çıkamayınca Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne haber verildi.

Sahilde olası boğulma olayları için hazır bekletilen dalgıç polisler Ozan Kıran ve Adnan Toktaş, hemen denize girdi ve kendilerinden geçen iki arkadaşı ölümden son anda kurtardı. Hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki arkadaş ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 arkadaşın sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

 
Son Güncelleme: 18.06.2012 09:28
Anahtar Kelimeler:
Boğulmak
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