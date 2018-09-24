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Boğulma tehlikesinden şampiyonluğa

Havuzda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra 9 yaşında yüzme kursuna başlayan milli sporcu Buse Aygün, yüzme, bisiklet ve koşu branşlarından oluşan triatlonda Balkan şampiyonluğu ve Afrika üçüncülüğü elde etti.

Boğulma tehlikesinden şampiyonluğa

Havuzda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra 9 yaşında yüzme kursuna başlayan milli sporcu Buse Aygün, yüzme, bisiklet ve koşu branşlarından oluşan triatlonda Balkan şampiyonluğu ve Afrika üçüncülüğü elde etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:54
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Boğulma tehlikesinden şampiyonluğa

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Buse Aygün, 9 yaşındayken ailesiyle gittiği bir tatil beldesinde havuza korumasız şekilde girince boğulma tehlikesi geçirdi.

Yaşadığı bu olayın hemen ardından ailesinin yönlendirmesiyle yüzme kursuna giden 21 yaşındaki Buse Aygün, daha sonra bu spora başladı.

Yüzmede çeşitli yarışmalara katılan ve başarılı sonuçlar elde eden Buse Aygün, katıldığı bir seminerde ise triatlonla tanıştı.

Buse Aygün, seminere katılan o dönemki milli takım antrenörünün yönlendirmesiyle yüzme, bisiklet ve koşu branşlarından oluşan triatlonda mücadeleye etmeye başladı. 

Sırasıyla 1500 metre yüzme, 43 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu yarışları yapılan triatlonda mücadele eden milli sporcu, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.

Yarışlara hazırlanmak ve güç depolamak için Kayseri'ye gelen Buse Aygün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda derece elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Buse Aygün, 3 yıl önce başladığı triatlonun yüksek performans gerektirdiğini söyledi.

Zaman içerisinde güçlü bir vücut yapısına kavuştuğunu belirten genç sporcu, şunları kaydetti:

"Yüzmede, Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Ardından bir seminerde Triatlon Milli Takımı'nın antrenörü ile tanıştım ve ona yüzme derecemi söyledim. Bana kesinlikle triatlona katılmamı tavsiye etti. Çünkü triatlonda yüzme çok önemli. Triatlonda ilk yarışımda Türkiye üçüncülüğünü elde ettim. Yaklaşık 3 senedir triatlona devam ediyorum. Yurt dışında önemli derecelerim var. Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde yapılan Aquatlon ve Triatlon Balkan Şampiyonası'nda aquatlon büyükler branşında şampiyon oldum. Avrupa ve Afrika ülkelerinin milli takım sporcularının katıldığı ATU Sprint Triatlon Afrika Kupası'nda 3'üncü oldum. Türkiye'de 10'un üzerinde kupam var. Hedeflerim arasında 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak var. Ayrıca Avrupa'da derece elde etmek istiyorum."

Üniversite eğitimini de sürdüren Buse Aygün, "Çok zor oluyor, sabah saat 05.00-06.00 gibi kalkıyorum. Okuldan çıkınca hemen bisiklet ve koşu için antrenman yapıyorum. Yatmam gece saat 12.00'yi buluyor." ifadelerini kullandı.

Buse Aygün, triatlonda önemli dereceler elde etmek istediğini, bunun için çok çalışacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇOMÜBeden Eğitimi Spor Yüksekokulu
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