Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.447
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5323
EURO
4.1312
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre...
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına...
ŞİFA KAYNAĞI LİGARBA
ŞİFA KAYNAĞI LİGARBA
Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz Kültür-Sanat Festivali
Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz...

Boğuldu sanılan kişi elinde balıkla karaya çıktı

Zıpkınla balık avlarken kaybolduğu ihbarı üzerine aranan kişi, elinde balıkla karaya çıktı.

Boğuldu sanılan kişi elinde balıkla karaya çıktı

Zıpkınla balık avlarken kaybolduğu ihbarı üzerine aranan kişi, elinde balıkla karaya çıktı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:47
0 Okunma
Boğuldu sanılan kişi elinde balıkla karaya çıktı

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde zıpkınla balık avlarken kaybolduğu ihbarı üzerine aranan kişi, elinde balıkla karaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Namlıoğlu ve Sinan Umutbaş, sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için Gürpınar sahilinde denize daldı. Bir süre sonra su üstüne çıkan Umutbaş, arkadaşı Namlıoğlu'nun suyun üstüne çıkmadığını görünce aramaya başladı.

Tek başına aramanın yetersiz olduğunu anlayan Umutbaş, önce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi, daha sonra polise haber verdi.

Olay yerine gelen dalgıçların arama çalışmaları yaptığı esnada Namlıoğlu, elinde yaklaşık 10 kiloluk levrekle karaya çıktı.

Kıyıya çıktığında sahilde kalabalığı görünce şaşırdığını söyleyen Cengiz Namlıoğlu, "Sabah 06.00'da geldik, arkadaşla hemen buradan daldık. Arkadaşıma 'Ben sola gidiyorum, sen sağa git.' dedim. Olay bu kadar. 3 saat denizde durdum. Ondan sonra çıktım, baktım ki herkes sahilde. Yaşıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Gürpınar sahiliCengiz NamlıoğluSinan UmutbaşBoğulduBoğulma TehlikesiBEYLİKDÜZÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser hastası kadınlar el sanatları ile moral buluyor
Kanser hastası kadınlar el sanatları ile moral buluyor
İnsani yardımlarda en cömert ülke Türkiye
İnsani yardımlarda en cömert ülke Türkiye
Bedensel engelli Sefa'nın Quaresma hayali gerçekleşiyor
Bedensel engelli Sefa'nın Quaresma hayali gerçekleşiyor
Down sendromlu Fatma Nur'un Kur'an-ı Kerim'i okuma sevinci
Down sendromlu Fatma Nur'un Kur'an-ı Kerim'i okuma sevinci
"Hiç değilse mezarı olsun"
"Hiç değilse mezarı olsun"
40 yaşında çıraklıkla başladığı mesleğini yaşatıyor
40 yaşında çıraklıkla başladığı mesleğini yaşatıyor
Türk inciri hava kargoyla 'uçtu'
Türk inciri hava kargoyla 'uçtu'
Kaymakam'ın makam aracı, şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Kaymakam'ın makam aracı, şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Ormanları koruyan 'ateş kartalı'
Ormanları koruyan 'ateş kartalı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ