Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Boğaziçi Köprüsü seneye bakıma alınacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün 2014 Haziranında, okullar kapandıktan sonra bakıma alınacağını söyledi.

Boğaziçi Köprüsü seneye bakıma alınacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün 2014 Haziranında, okullar kapandıktan sonra bakıma alınacağını söyledi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 16:50
1461 Okunma
Boğaziçi Köprüsü seneye bakıma alınacak

İSTANBUL

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Azerbaycan'a hareketi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğaziçi Köprüsü'ndeki tamirle ilgili, bugün bir gazetede bazı bilgiler yer aldığına değinerek, bunların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yıldırım, şu bilgileri paylaştı:

"Boğaziçi Köprüsü 2014 Haziranında, yani okullar kapandıktan sonra bakıma alınacak. Çalışmalar akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatlerinde yapılacak. Dolayısıyla trafiğin olmadığı veya en az düzeyde olduğu bir süreçte çalışmalar yürütülecek. 540 gün hazırlık çalışmalarını da ihtiva ediyor. Yani ihale yapımından, işin bitimine kadar olan süredir. İşin fiilen başlama tarihi 2014 Haziran ayı itibariyle olacak. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak, ağırlıklı olarak gece çalışılacak. En fazla birer şerit belki kapatılabilir, kablo değişimi esnasında."

Bakım sırasında yapılacak işleri "askı halatları değişimi", "ayakların, kulelerin güçlendirilmesi", "tabliye bölümlerinin yenilenmesi" ve "asfaltın yenilenmesi" şeklinde sıralayan Yıldırım, "Temel 40 yıllık ana büyük bakım işleri gerçekleştirilecek" dedi. 

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 16:51
Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaBinali Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ