Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bodrum'daki turistlerin gıdadan zehirlendiği şüphesi

Hastanelere başvuran turistlerin sayısı 80'e ulaştı

Bodrum'daki turistlerin gıdadan zehirlendiği şüphesi

Hastanelere başvuran turistlerin sayısı 80'e ulaştı

31 Mayıs 2012 Perşembe 08:34
510 Okunma
Bodrum'daki turistlerin gıdadan zehirlendiği şüphesi

      Bodrum'un Ortakent Yahşi beldesindeki bir otelde kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan turistlerin sayısının 80'e ulaştığı bildirildi. 

Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün ile hastanelerde tedavi altına alınan yabancı uyruklu turistleri ziyaret etti.

Gödekmerdan, Universal Hospital Bodrum'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan yabancı uyruklu turistlerin sayısının 80'e ulaştığını söyledi.

Hastaların durumunun iyi olduğunu, endişe edecek bir durum bulunmadığını vurgulayan Gödekmerdan, ''Bazı hastalar tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bazıları ise her ihtimale karşı bu gece hastanelerimizde müşahede altında tutulacak. Bir kısmı da yarın ülkelerine dönecekler. Biz hepsini ziyaret ettik, devlet olarak geçmiş olsun dedik'' dedi.

Gödekmerdan, olayın yaşandığı otelde yaklaşık 650 turistin kaldığını, bunlardan sadece 80'inde rahatsızlık görüldüğünü kaydetti.

Hastanelere kaldırılan turistlerden bazılarının tekne turuna katıldığını ifade eden Gödekmerdan, ''Turistlerin gezi yaptıkları tekneleri de araştırıyoruz. Onlardan da numuneler alacağız. Oteldeki içme ve kullanma suyu, havuz suyu ve gıdalardan numuneler alındı, laboratuvara gönderildi. Yarın sonucu belli olur'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 00:37
Anahtar Kelimeler:
Zehirlenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ