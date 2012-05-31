Bodrum'daki turistlerin gıdadan zehirlendiği şüphesi

Bodrum'un Ortakent Yahşi beldesindeki bir otelde kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan turistlerin sayısının 80'e ulaştığı bildirildi.

Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün ile hastanelerde tedavi altına alınan yabancı uyruklu turistleri ziyaret etti.

Gödekmerdan, Universal Hospital Bodrum'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan yabancı uyruklu turistlerin sayısının 80'e ulaştığını söyledi.

Hastaların durumunun iyi olduğunu, endişe edecek bir durum bulunmadığını vurgulayan Gödekmerdan, ''Bazı hastalar tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bazıları ise her ihtimale karşı bu gece hastanelerimizde müşahede altında tutulacak. Bir kısmı da yarın ülkelerine dönecekler. Biz hepsini ziyaret ettik, devlet olarak geçmiş olsun dedik'' dedi.

Gödekmerdan, olayın yaşandığı otelde yaklaşık 650 turistin kaldığını, bunlardan sadece 80'inde rahatsızlık görüldüğünü kaydetti.

Hastanelere kaldırılan turistlerden bazılarının tekne turuna katıldığını ifade eden Gödekmerdan, ''Turistlerin gezi yaptıkları tekneleri de araştırıyoruz. Onlardan da numuneler alacağız. Oteldeki içme ve kullanma suyu, havuz suyu ve gıdalardan numuneler alındı, laboratuvara gönderildi. Yarın sonucu belli olur'' diye konuştu.