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Böcek kaçakçılarını ihbar yakalattı

Gümüşhane'de izinsiz böcek toplayan yabancı uyruklu 2 kişi, ihbar sonucu yakalandı.

Böcek kaçakçılarını ihbar yakalattı

Gümüşhane'de izinsiz böcek toplayan yabancı uyruklu 2 kişi, ihbar sonucu yakalandı.

18 Mayıs 2012 Cuma 14:47
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Böcek kaçakçılarını ihbar yakalattı
ANKARA - Alınan bilgiye göre, 16 Mayıs'ta, 155 polis ihbar hattına gelen 2 yabancı uyruklu kişinin böcek kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nün operasyonla böcek kaçakçılığı engellendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izni olmadan böcek toplayan Çek Cumhuriyeti uyruklu J.H, 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümüşhane Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Rus uyruklu S.M'nin ise Trabzon'da olduğu tespit edildi.
Toplanan böcekler ve böcek yakalamada kullanılan aletlere el konulmasının ardından türlerinin belirlenmesi için böcekler üniversiteye gönderildi.
Böcek kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlılar hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de haberdar edilerek, gerekli cezai işlem süreci başlatıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık, Türkiye'nin 161 memeli, 460 kuş, 141 sürüngen, 236 tatlı su balığı, 480 deniz balığı ve 3 bini endemik olmak üzere yaklaşık 11 bin bitki türüne sahip olduğunu belirterek, ''Bu zengin tür çeşitliliği biyokaçakçılık konusunda ülkemizi cazibe merkezi haline getirmektedir. Ancak Bakanlığımız yapmış olduğu pek çok çalışmayla bitki ve gen kaçakçılığına karşı gerekli tedbirleri almakta, kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri iş birliği halinde çalışmaktadır'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 06:47
Anahtar Kelimeler:
Böcek
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