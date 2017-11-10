Böbrek nakliyle hayata tutundu organ bağışı gönüllüsü oldu

Batman'da 14 yıl önce ağabeyinden alınan böbrekle sağlığına kavuşan 32 yaşındaki Fatih Kızılbulut, hem organlarını bağışladı hem de başka hastaların da hayata tutunması için organ bağışı için gönüllü oldu.

Yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği menenjit hastalığı sonrası 5 yıl boyunca ilaç tedavisi gören Kızılbulut, 2003 yılında iki böbreğinin de iflas ettiğini öğrendi. Bir yıl boyunca diyalize giren Kızılbulut, her gün bir umutla uygun böbreğin bulunmasını bekledi. Ağabeyi Mehmet Ata Kızılbulut'un verdiği böbrek sayesinde sağlığına kavuşan Kızılbulut, iyileştikten sonra bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarına dahil oldu.

Kızılbulut, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" kapsamında il sağlık müdürlüğünce Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde açılan standı ziyaret ederek organlarını bağışladı.