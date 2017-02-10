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Bitkisel hayat sonrası yaşama ilk adımını attı

İzmir'de geçirdiği trafik kazasında omuriliği zedelenen ve bitkisel yaşama giren 18 yaşındaki Mustafa Sakınlı, umutların tükendiği 65. günde gözlerini açtı, robotik rehabilitasyon sayesinde de yeni yaşamına ilk adımı attı.

Bitkisel hayat sonrası yaşama ilk adımını attı

İzmir'de geçirdiği trafik kazasında omuriliği zedelenen ve bitkisel yaşama giren 18 yaşındaki Mustafa Sakınlı, umutların tükendiği 65. günde gözlerini açtı, robotik rehabilitasyon sayesinde de yeni yaşamına ilk adımı attı.

10 Şubat 2017 Cuma 13:27
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Bitkisel hayat sonrası yaşama ilk adımını attı

İzmir'de motosikletiyle trafik kazası geçiren 18 yaşındaki Mustafa Sakınlı, omuriliği zedelenince girdiği bitkisel yaşamdan 65 gün sonra çıktı, tedavi ve robotik rehabilitasyon yöntemi ile yeni yaşamına ilk adımı attı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ödemiş ilçesinde çiftçilik yapan ailesiyle yaşayan Mustafa Sakınlı, 15 ay önce arkadaşının kullandığı motosikletle trafik kazası geçirdi.

Kaza sırasında başından yaralanan ve omuriliği zedelenen Sakınlı, sağlık ekiplerince önce ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Doktorlarının "her şeye hazırlıklı olun" dediği Ödemiş'teki hastaneden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Sakınlı, yoğun bakım servisinde 65 gün bitkisel hayatta kaldı.

Serviste görevli bir hemşirenin elini tutarak ilk tepkisini 60 gün sonra veren Sakınlı, 5 gün sonra, 2016 yılının Ocak ayında bitkisel hayattan çıktı ancak omuriliği zedelendiği için konuşma ve hareket etmekte güçlük çekti, yürüyemedi.

Aynı hastanenin beyin ve fizik tedavi bölümlerinde aylarca tedavi gördükten sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, haftada 3 gün robotik cihazla çalışmaya başladı ve 2 haftalık tedavinin ardından yeni yaşamına ilk adımını attı. 

Bir evlenmek bir de Fenerbahçe maçına gitmek istiyor

Bitkisel hayattan çıkıp yürümeye çalışan Mustafa Sakınlı ise kazayı hiç hatırlamadığını, gözlerini aylar sonra hastanede açtığını belirtti.

Şimdi yaşamaktan ve hareket etmekten çok mutlu olduğunu vurgulayan Sakınlı, "Bundan sonra yürümek, işimin başına geçmek isterim. Bir de sevdiğim var, onunla evleneceğim. Fenerbahçe'yi de çok seviyorum, yürüdüğümde maçını izlemeye gideceğim. Ayrıca Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, ona da selamlarımı gönderiyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBitkisel HayatFenerbahçe
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