Türkiye'nin her yerinde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik protestolar sürerken, Diyarbakır ve Mardin'de de vatandaşlar darbe girişimine tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oturan ve FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde yaşadığı şoku anlatan 73 yaşındaki Emine Yıldız, gece namaza uyandığında darbe girişimini oğlundan öğrendiğini söyledi.

"Ben bunu yapan insanlardan, gençlerden, delikanlılardan daha kıymetli değilim"

Televizyonda gördüğü acı manzara karşısında çok üzüldüğünü belirten Yıldız, "FETÖ'dür nedir, yazıklar olsun ona, inşallah felç olur yerde kalır. Ölmesin, ölüm kurtuluştur." dedi.

Girişimin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etmeye başladığını ifade eden Yıldız, "Biz Müslümanız, biz Cumhurbaşkanının kötülüğünü görmedik. Cumhur reisinin sayesinde yaşıyoruz. O olmasaydı kim bilir neredeydik. Bizi Suriye'den de beter ederlerdi. Çok şükür öyle bir Cumhur reisimiz var, onunla gurur duyuyoruz. Türkiye gurur duyuyor. Biz ondan memnunuz, Allah da ondan memnun olsun, onun yardımcısı olsun. Allah tırnağını taşa değdirmesin." şeklinde konuştu.

Şehit olan asker, polis ve vatandaşlara çok üzüldüğünü dile getiren Yıldız, bir daha böyle bir acı yaşanmaması için sürekli dua ettiğini aktardı.

Yıldız, girişimi engellemek isterken hayatını kaybedenlerin cenazelerinin gözünün önünden biran olsun gitmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Onların derdinden hastayım. Onlar da bizim evladımızdır. Cumhurbaşkanını düşündüm, 'şimdi darbe olacak FETÖ mü kazanacak? Biz nasıl yapacağız, Türkiye'de yerimiz kalmayacak, nereye kaçacağız. Suriyeli mültecileri Cumhurbaşkanı barındırdı, peki bize kim bakacak, kim kapı açacak' diye düşündüm. Allah o sokaklara çıkanlardan binlerce defa razı olsun. Panzerin önüne yatıyorlardı. Vallahi Bismil'de böyle bir şey olsaydı, panzerin önüne uzanırdım, istiyorsa basıp öldürseydi. Ben bunu yapan insanlardan, gençlerden, delikanlılardan daha kıymetli değilim. Buradan elimiz oraya yetişmedi, çok uzaktı. Elimizden bir dua geldi."

"İdam onlar için kurtuluş olur"

Emine Yıldız'ın eşi Mehmet Sıddık Yıldız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzel icraatlar yaptığını, böyle birine karşı darbe girişiminde bulunma ihtimalini bile düşünmediğini ifade ederek, girişimi duyduğunda inanamadığını dile getirdi.

Yıldız, "Cumhurbaşkanı olmasaydı, şimdi yaşlılarımız sokaklarda olurdu. Kimse onların bakımını üstlenmezdi. Bu kadar iyiliğin karşısında nasıl böyle bir Müslümana kötülük istenebilir. İdama karışıyım fakat bunlar acı çekerek cezaevinde ölmeliler. İdam zor bir şey fakat onlar için kurtuluş olur." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı konuşuyordu, biz ağlıyorduk"

Vatandaşlardan Mehmet Nuri Eken de darbe girişimini misafirlikte olduğu sırada oğlunun kendisini aramasıyla öğrendiğini belirterek, aklına ilk gelen 1980 darbesinde yaşadıkları işkence olduğunu söyledi.

O süreçte vatandaşlara çok zulüm edildiğine işaret eden Eken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimi nerede yakalasaydılar, dövüyorlardı. Kimse korkusundan evden çıkamıyordu. O dönem gözümüzün önüne geliyordu, çok korktuk. Sabaha kadar yatamadık. Tanklar köprüleri kapatmış, burada bir şey yoktu ama neler olduğunu televizyonlardan izledik. Cumhurbaşkanı konuşuyordu, biz ağlıyorduk. Çok zordu, onu öldürmek istiyorlar. İsrail bile, Müslümanlara bu kadarını yapmaz. İnsan Cumhurbaşkanını da öldürür mü? Bu kadar zulüm olmaz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun olduklarını ve sevdiklerini belirten Eken, "Tüm Müslümanlar sokaklara çıktı. Biz de burada bir Kürt, bir Müslüman olarak sokaklara çıktık. Darbeyi istemiyoruz. Partimiz, hükümetimiz iyidir. Bolluk içindeydik, bir sıkıntı yok, rahata kavuşmuşuz, niye sıkıntıya girelim." dedi.

"Halk olarak vatanımıza, milletimize sahip çıktık"

Abdullah Altunkara da darbenin gerçekleşmesi durumunda, vatandaşın çok zarar göreceğini belirterek, ortada demokrasinin kalmayacağının farkında olduklarını dile getirdi.

"Bir vatandaş olarak demokrasinin yanında olmak için sayın Cumhurbaşkanımızın 'sokağa çıkın' talimatıyla tepkimizi gösterdik. Halk olarak vatanımıza, milletimize sahip çıktık. Demokrasi olmayınca hiçbir vatandaşın hiçbir güvencesi kalmıyor. Bundan kötü ne olabilir ki, demokrasi kadar güzel bir şey var mı?" ifadesinin kullanan Altunkara, darbelerin zarardan başka kimseye bir şey getiremeyeceğini anlattı.

Darbe sonrası hazırlanan 1982 Anayasası'nın durduğunu ve o sıkıntıları yaşamaya devam ettiklerini belirten Altunkara, "Biz demokrasiyi beklerken bir de üstüne bu darbenin gelişi insanımız, milletimiz, devletimiz için iyi, tutulur bir yanı yoktur. Cezanın en büyüğüne layıklar. Devletin, milletin silahını, kendi milletine doğrultmak ne insani ne de herhangi bir şekilde benimsenir." dedi.