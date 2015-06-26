Bisikletle dünyayı dolaşıyor

KASTAMONU

Güney Afrika'dan bisikletiyle dünya turuna başlayan Hong Konglu mühendis, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Hong Kong'da özel bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Fan Ying Lui (26), bisikletiyle dünyayı dolaşmak için 15 ay önce yola çıktı.

Afrika ve Avrupa'daki çok sayıda ülkeyi ziyaret eden Lui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den İran'a geçerek Hong Kong'a kadar yolculuğunu sürdüreceğini söyledi.

Gezdiği ülkelerde herhangi bir sorunla karşılaşmadığını vurgulayan Lui, "Gelecek yılın şubat ayında dünya turumu tamamlamayı hedefliyorum. Bu süre zarfından 30 bin kilometre pedal çevirmiş olacağım" dedi.

Lui, bir süre dinlendiği Hanönü'nden daha sonra ayrıldı.