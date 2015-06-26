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Bisikletle dünyayı dolaşıyor

Dünya turu için bisikletle Güney Afrika'dan 15 ay önce çıkan Hong Konglu mühendis, Kastamonu'ya geldi.

Bisikletle dünyayı dolaşıyor

Dünya turu için bisikletle Güney Afrika'dan 15 ay önce çıkan Hong Konglu mühendis, Kastamonu'ya geldi.

26 Haziran 2015 Cuma 10:49
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Bisikletle dünyayı dolaşıyor
KASTAMONU

Güney Afrika'dan bisikletiyle dünya turuna başlayan Hong Konglu mühendis, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Hong Kong'da özel bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Fan Ying Lui (26),  bisikletiyle dünyayı dolaşmak için 15 ay önce yola çıktı. 

Afrika ve Avrupa'daki çok sayıda ülkeyi ziyaret eden Lui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den İran'a geçerek Hong Kong'a kadar yolculuğunu sürdüreceğini söyledi.

Gezdiği ülkelerde herhangi bir sorunla karşılaşmadığını vurgulayan Lui, "Gelecek yılın şubat ayında dünya turumu tamamlamayı hedefliyorum. Bu süre zarfından 30 bin kilometre pedal çevirmiş olacağım" dedi. 

Lui, bir süre dinlendiği Hanönü'nden daha sonra ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:21
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Bisikletle Dünyayı Dolaşıyor
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