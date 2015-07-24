'Birmingham'daki Kur'an-ı Kerim sayfaları Emeviler döneminden'

İSTANBUL - Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Berk, Birmingham Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunduğu belirtilen Kur'an-ı Kerim sayfalarının Emeviler dönemine ait olduğunu, benzeri birçok örneğin İstanbul'daki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde yer aldığını bildirdi.

Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birmingham Üniversitesi'nin kütüphanesinde en eski Kur'an-ı Kerim sayfaları bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin haberleri okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Basında yer alan fotoğraflar üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda, bulunanların Hazreti Osman ya da daha öncesine ait olmadığına kanaat getirdiğini ifade eden Berk, "Haberi tekrar tekrar anlamaya çalıştım ama doğrusu şaşırdım. Öncelikle böyle bir şey ortaya çıkmışsa öncelikle bunun ilmi çevrelerce değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklanması gerekirdi. Karbon testiyle bin 370 yıl eskiye ait olduğu iddia ediliyor ancak yazıya bakıldığında bu mümkün görünmüyor" dedi.

Hazreti Muhammed ve 4 halife dönemine ait olduğu kesinleşmiş herhangi bir Kur'an-ı Kerim mushafı bulunmadığını ifade eden Berk, "Bilindiği gibi Hazreti Osman'a izafe edilen Kur'an-ı Kerim mushafları var. Ancak bunların 3 tanesinin akademik neşriyatı yapıldı ve bunların tamamının Hazreti Osman'ın mushaflarından türetilmiş mushaflar olduğu ortaya kondu" diye konuştu.

Basında yer alan fotoğrafları incelediğinde, eserin Hazreti Muhammed ya da 4 halife dönemine ait olmasını mümkün görmediğini kaydeden Berk, "Emeviler dönemine ait, 7. yüzyılın sonu, 8. yüzyılın başına ait. Kesinlikle bu böyle. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde aynı döneme ait çok daha fazla eser elimizde mevcut" dedi.

Berk, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin bin 400. yılı nedeniyle düzenlenen sergi nedeniyle de 1 yıl süreyle bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmayı '1400. yılında Kur'an-ı Kerim' adı altında da yayımladık. Fransız akademisyen François Dereche'nin de bu konuda yayımlanmış makaleleri var. Bunlar da incelendiğinde aynı döneme ait olduğu anlaşılıyor" şeklinde konuştu.

"En eski Kur'an-ı Kerim mushafıdır' demek mümkün değil"

Hat koleksiyoneri Mehmet Çebi ise Birmingham Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunduğu belirtilen Kur'an-ı Kerim bölümlerine, "en eski Kur'an-ı Kerim mushafıdır" demenin mümkün olmadığını söyledi.

Karbon testlerinin yüzde 5 yanılma payı olduğunu vurgulayan Çebi, "O eser, bilinen en eski Kur'an-ı Kerim sayfalarından birisi ama en eskisi dememiz mümkün değil. 'En eski Kur'an-ı Kerim örneği şudur' deme şansımız da yok. Çünkü imza ve tarih yok" dedi.

Yazı çeşidine bakarak, döneminin hicri 1. yüzyıla ait olduğunun söylenebileceğini ifade eden Çebi, "Bu buluş bende bir heyecana neden olmadı. Çünkü bunun benzer örneklerini defalarca gördük. Türk İslam Eserleri Müzesi de bu manada dünyanın en zengin müzesidir" ifadelerini kullandı.

Çebi, aynı döneme ait Kur'an-ı Kerim mushaflarının bazı müzayedelerde satıldığını da sözlerine ekledi.

Birmingham Üniversitesi kütüphanesinde Ortadoğu'dan gelen kitaplar ve belgeleri gözden geçiren bir doktora öğrencisi tarafından Hicaz Arapçasıyla yazılmış Kur'an-ı Kerim bölümleri bulunmuş, eserlere uygulanan karbon testleri sonucunda iki parşömendeki el yazmasının bin 370 yıl öncesine ait olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.