Birlikte hayata tutundular

KONYA - Konya'da 33 haftalıkken dünyaya gelen ve midelerine takılan hortum yardımıyla beslenip solunum cihazıyla yaşatılan İsra ve İkra adlı ikiz bebekler, taburcu edildi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde bir ay önce, 33 haftalıkken dünyaya gelen ikiz bebeklere, aileleri tarafından İsra ve İkra adı verildi. Zamanından önce doğan 1 kilo 700 gram ağırlığındaki bebekler, sağlık problemleri olduğu için hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Doğar doğmaz solunum cihazına bağlanan ve kuvözde tutulan İsra ile İkra Kalay kardeşler, yeme ve yutma fonksiyonları gelişmediğinden midelerine takılan hortum yardımıyla karınlarından beslendi. Hayatta kalmaları için hastane personelinin yoğun mücadele verdiği ikizler, sağlıklarına kavuşunca taburcu edildi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi Örs, erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü söyledi.



Solunum sıkıntısı yaşayan bebeklere çeşitli tıbbi yöntemler uyguladıklarını aktaran Örs, "Bebeklerimiz, tedaviyle kısa zamanda toparlandı. Oksijen desteğine ihtiyaçları bulunmuyor. Damardan ve karından beslenmelerini bitirip ağızdan beslenmeye başladılar. Artık midelerindeki küçük sondaya da ihtiyaç kalmadı. Sağlık durumları gayet iyi olunca bebeklerimizi taburcu ettik" diye konuştu.



Prof. Dr. Örs, "Bebeklerin taburcu olduğu gün burada bayram havası esti. Buradaki çalışanların bayramı, bebeklerin taburcu olması. En az aile kadar biz de çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

