Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayata geçirilen "Bir Zamanlar Ben de" projesiyle, başarılı kariyerlere sahip kişilerin bir dönem yaşadıkları ilçe ve köylerine gelmeleri sağlanarak, burada eğitimlerini sürdüren öğrencilere rol model olmaları ve onların eğitimlerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği, ilçe ve köy okullarında eğitim gören öğrencilerin eğitim hayatlarında farkındalık yaratmak, başarılı bir eğitim hayatına teşvik etmek amacıyla "Bir Zamanlar Ben de" adlı proje başlattı.

Bölgede yetişen ve başarılı kariyerlere sahip kişileri bir dönem yaşadıkları ilçe ve köylere davet ederek burada eğitimlerini sürdüren öğrencilerle bir araya getiren dernek, öğrencilerin katılımcıların bilgi ve tecrübelerden yararlanmasını sağlıyor.

"Değerlerimizi geleceğimizle buluşturuyoruz" sloganıyla katılımcılar ile öğrenciler arasında köprü görevi üstlenen dernek, aynı zamanda başarılı öğrencilere sağlayacağı maddi destekle de onların iyi bir geleceğe sahip olması için gayret gösteriyor.

"Öğrencilerin hayata bakış açılarında önemli gelişmeler oluyor"

Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu, katılımcıların projeyi duyduklarında mutlu olduklarını ve buna katkı sağlamak istediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Buradan ayrıldıktan sonra ilk defa memleketlerinden birilerinin kendilerine dokunduğunu bizlere söylediler. Katılımcılar severek projede yer aldılar. Prof. Dr. Mustafa Gencer hocamız, bu proje için Almanya'dan gelerek proje içerisinde görev aldı. Bu değerlerimiz öğrencilerimizle buluştuktan sonra öğrencilerin moral, motivasyon ve hayata bakış açılarında önemli gelişmeler oluyor. Onlarda okuma azmi oluşuyor. Bunların birçoğu, 'İleride ben de hocalarım gibi okuyacağım.' diyorlar. Bizler de dernek olarak, 'Yeter ki öyle olun, bizler sizin arkanızdayız.' diyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizi tespit edip ileride burslar sağlayıp okumalarına maddi ve manevi destek olacağız. Bu değerlerimizin öğrencilerimizle buluşup örnek model olarak bölgedeki eğitime ciddi katkılarının olacağını düşünüyoruz ve o köyün kalkınmasına, ileriye gitmesine de vesile olsunlar istiyoruz."

"Bu benim manevi borcum"

Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer de öğrencilere sağlayacağı faydaları düşündüğünde projede yer almayı kabul ettiğini dile getirerek, "Çocukların birçoğunun dedesini, babasını tanıyorum. Daha iyi imkanlarda eğitim alıyorlar. Onların daha iyi yerlere geleceklerini ve birçok kişiye umut olacaklarına düşünüyorum. Belli noktalara gelmiş kişileri okudukları okula getirip yeni nesillerle tanıştırmak çok kıymetli bir şey çünkü yeni nesillerin umuda ihtiyacı var. Her zaman yardımcı olmaya hazırım, neticede bu benim manevi borcum. Mutlu olmak için mutlu edeceksiniz, birilerine bir şeyler vereceksiniz." dedi.

Öğrencilere daha kalifiyeli hayat ve bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gencer, bunun geçmişte belli kişiler tarafından başarılmış olmasının öğrencilere örnek olacağını ve bu nedenle de onlarla bire bir iletişimde bulunmanın çok önemli olduğuna dikkati çekti.