İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan "Makass" isimli güzellik salonu işletmecisi Hüseyin Al, "bir makas da sen at" isimli projeyle farklı şehirlerde yaşayan birçok meslektaşının da dikkatini çekmeyi başardı. Durumu dar gelirli olan insanlara hem değişik bir an yaşatmak hem de onların bütçesine katkı amaçlı çıktıkları bu yolda, "kuaförlük sektöründe çok fazla olmayan sosyal etkinliklere de bir katkımız olsun" şeklinde konuştu.Bu projenin bir çığ gibi büyüyüp birçok insana örnek olmasını hedeflediklerini ve bu amacın da bu aralar yerine geldiğini ekleyen Hüseyin Al, farklı şehirlerden ünlü kuaförlerin de aralarında olduğu meslektaşlarından sosyal medya üzerinden tebrik mesajları aldığını ifade etti.Biz de "Bir Makas Da Sen At" isimli bu proje için Hüseyin Al'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.