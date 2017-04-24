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Bir kitap gibi kütüphane de Batman'a

Artvin'de önümüzdeki günlerde hizmete girecek kitap görünümlü kütüphaneden, aktif kütüphane üyesi 15 bini bulan Batman'a da inşa edilecek.

Bir kitap gibi kütüphane de Batman'a

Artvin'de önümüzdeki günlerde hizmete girecek kitap görünümlü kütüphaneden, aktif kütüphane üyesi 15 bini bulan Batman'a da inşa edilecek.

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:47
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Bir kitap gibi kütüphane de Batman'a

Artvin'de önümüzdeki günlerde hizmete girecek kitap görünümlü kütüphaneden, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Batman'a da inşa edilecek.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde üst üste konulmuş 4 kitap görünümlü kütüphane, bin 500 metrekaresi kapalı toplam 7 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak ve 5 katlı olacak.

50 bini aşkın kitabı bünyesinde barındıracak kütüphane binasında, engelli, çocuk ve yetişkin bireyler için ayrı okuma salonları, el işi atölyesi, konferans, sergi salonu ile cep sineması da yer alacak. Bu yıl içerisinde yapımına başlanacak kütüphane, 2018'de hizmete açılacak.

Vali Ahmet Deniz, Batmanlıların okumaya büyük önem verdiğini söyledi. Mevcut kütüphane binasının yetersiz olduğunu belirten Deniz, bu nedenle ihtiyacı karşılamak üzere modern bir kütüphane yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Çocuk ve gençlere kitap okumayı tavsiye eden Deniz, "Her şey okumaktan geçer. Eğer okumazsak başkalarının okuduklarını, onların anladığı şekilde anlarız. Batman'a çok güzel bir kütüphane kazandıracağız. Gerek dış görünüşü gerekse de iç mimarisi bakımından güzel bir yapı olacak. Mimarisi bile insanları okumaya sevk edecek." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı ise son 2 yılda yatırım planına alınan 8 kütüphaneden birinin Batman'da yapılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aslanlı, "Madem ki bu bir kütüphane, binamızın mimarisi kitaba benzesin istedik. Üst üste konulmuş dört kitap görünümlü olacak." diye konuştu.

Batman Kütüphanesi Müdürü Derya Ilgar da kütüphanenin aktif 15 bin üyesinin bulunduğunu belirterek, yeni binanın kapasiteyi artırması sayesinde üye sayısında büyük artış olacağını söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinKitap Görünümlü KütüphaneBatman
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