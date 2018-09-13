BİR HAFTADIR KESİK SU AÇILMADI

İSKİ’NİN EVLERE ŞENLİK UYGULAMASI

Peşinen ödemesi yapılan suyu kullanabilmek de bir sorun? Ön ödemeli su saatleri kendini otomatik olarak kapattığından, vatandaş çoğu kez susuz kalıyor. Otomatik ödemeye bağlı olan su saatinin zaman zaman kendisini kapatması vatandaşı çileden çıkarıyor!

Yerel yönetimlerin görevi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olmalıdır.

Halbuki İSKİ, sıkıntı ve ıstırap üretmektedir.

7 Eylül 2018’de İSKİ’ye bildirilen su arızası, bir hafta geçmesine rağmen ilgilenilmemiş ve giderilmemiştir!?

İSKİ personel alırken, işe mi personel, yoksa personele mi iş temin ediyorlar, anlamak zor?