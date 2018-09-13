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BİR HAFTADIR KESİK SU AÇILMADI

Büyükçekmece, Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan konutun suyu bir haftadır akmıyor. İSKİ yetkililerine iletilen arıza bildirimi komedi gibi. İSKİ yetkilisi Gelincik Sitesinde 101 nolu apartman bulunmadığını iddia etti önce, sonra da böyle bir abonemiz yok dedi. Sonunda adres ve abonenin varlığını kabul etti ama yaz günü suyu kesik olan konuta servis gönderilmedi! 

BİR HAFTADIR KESİK SU AÇILMADI

Büyükçekmece, Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan konutun suyu bir haftadır akmıyor. İSKİ yetkililerine iletilen arıza bildirimi komedi gibi. İSKİ yetkilisi Gelincik Sitesinde 101 nolu apartman bulunmadığını iddia etti önce, sonra da böyle bir abonemiz yok dedi. Sonunda adres ve abonenin varlığını kabul etti ama yaz günü suyu kesik olan konuta servis gönderilmedi! 

13 Eylül 2018 Perşembe 19:35
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BİR HAFTADIR KESİK SU AÇILMADI

İSKİ’NİN EVLERE  ŞENLİK UYGULAMASI 

Peşinen ödemesi yapılan suyu kullanabilmek de bir sorun? Ön ödemeli su saatleri kendini otomatik olarak kapattığından, vatandaş çoğu kez susuz kalıyor.  Otomatik ödemeye bağlı olan su saatinin zaman zaman kendisini kapatması vatandaşı çileden çıkarıyor! 

Yerel yönetimlerin görevi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olmalıdır. 

Halbuki İSKİ, sıkıntı ve ıstırap üretmektedir. 

7 Eylül 2018’de İSKİ’ye bildirilen su arızası, bir hafta geçmesine rağmen ilgilenilmemiş ve giderilmemiştir!? 

İSKİ personel alırken, işe mi personel, yoksa personele mi iş temin ediyorlar, anlamak zor?

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IskiKeyfiÖnce Vatan Gazetesi
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