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Bir hafta daha yanacağız

Hava sıcaklıkları, yeni haftada da iç kesimlerde mevsim normallerinin 6 ile 8, diğer bölgelerde 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek.

Bir hafta daha yanacağız

Hava sıcaklıkları, yeni haftada da iç kesimlerde mevsim normallerinin 6 ile 8, diğer bölgelerde 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek.

17 Haziran 2012 Pazar 17:04
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Bir hafta daha yanacağız

ANKARA 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları yarından itibaren yeni haftada da etkili olacak.
Ülke genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarının yeni haftada da mevsim normallerinin iç kesimlerde 6 ile 8, diğer bölgelerde 4 ile 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. 
Yarın, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, diğer tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
Salı ve çarşamba günleri ülke genelinde yağış beklenmezken, perşembe ve cuma günleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile kuzeydoğu kesimlerde bulutlanmanın artması ve yer yer kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 09:05
Anahtar Kelimeler:
Sıcak
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