Bir fotoğraf bile umutlarını yeşertti

KONYA - Konya'da üç çocuklu Fatma (31) ile Nazım Binar (34) çiftinin ilk evlatları Mustafa, 2003'te merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Bugüne kadar çocuğun, bulunmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda bir sonuç alınamadı. Yıllar geçmesine rağmen hep oğullarının bir gün "sağ" bulunacağı hayaliyle yaşayan Binar çiftini, emniyette yaşlandırma yöntemiyle elde edilen Mustafa'nın 14 yaşındaki halini yansıtan fotoğrafını görmek bile heyecanlandırdı.

Çalışmaların hızlandırıldığı düşüncesiyle umutları yeniden yeşeren Binar çifti, Mustafa'dan gelecek iyi haberi özlemle bekliyor.

Fotoğrafı öpmeye doyamadı

Yaşadıklarını AA muhabirine ağlayarak anlatan Fatma Binar, oğlunun kaybolduğu gün sinir krizi geçirdiği için çok fazla bir şey hatırlamadığını söyledi.

Polisin yanı sıra kendilerinin de her yerde Mustafa'yı aradığını ancak olumlu sonuç alamadıklarını aktaran Binar, dua etmekten başka ellerinden bir şey gelmediğini dile getirdi.

Hep oğlunun hayalini kurduğunu, geleceği umuduyla yaşadığını anlatan Binar, şöyle devam etti:

"En son oğlumun büyümüş halini gösteren fotoğrafı getirdiler. Oğlumun fotoğrafını görünce bulunmuş, sanki bana müjde vermeye gelmişler gibi hissettim. En son halini görünce çok sevindim. 'Ne kadar büyümüş, değişmiş' deyip fotoğrafını sevdim. Her gün ağlıyorum. Ne olur oğlumu bulun."

Baba Binar da diğer çocuklarının kendilerine hep "Baba ağabeyimi bul. Aynı bize benziyor" dediklerini söyledi.

Oğlunun yaşlandırılmış fotoğrafını görünce, kaybolduğu günün gözünde canlandığını anlatan Binar, oğluyla ilgili bir şey bilenlerin polise ya da kendilerine ulaşmasını istedi.