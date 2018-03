Bir farkla dünya güzeli olan çocukların Down Cafe hikayesi

Bir farkla dünya güzeli olan çocukların Down Cafe hikayesi Dünyanın en iyi insanlarının bizden eksiği yok, fazlası var. İnsanın 21. kromozom çiftinde fazladan 1 kromozom bulunması durumunda ortaya çıkan genetik farklılık Down Sendromu. 21. Kromozomun 3 tane oluşumundan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Gününe